Kaya ve Gür, açlık grevindeki depremzedeleri ziyaret etti

Oktay YILDIRIMOĞLU/VAN

Kaya, mağduriyet üzerinden kirli politikaların yapıldığını belirterek, sorunun çözümü için hafta içerisinde kentteki sivil toplum örgütleri ile birlikte gerekli mercilerle görüşeceklerini belirtti.

BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve BDP İl Eşbaşkanı Figen Yaşar Anadolu Konteynır kentte çıkarılmak istenen ve bunun üzerine yaklaşık bir haftadır açlık grevinde bulanan depremzedeleri ziyaret etti. Üzerinde "7,2 deprem mağdurları karanlıktayız, barınacak insanca aydınlık bir yuva istiyoruz. Bu nedenle açlık grevindeyiz" yazılı pankartın altında açlık grevlerini sürdüren depremzedelerle bir araya gelen Gür, Kaya ve Yaşar yurttaşların sorunlarını dinledi.

Konteynır kent sakinleri adına konuşan Ali Ay, uzun bir süreden beridir elektriklerin kesildiğini, sonra suyun kesildiğini daha sonra ise zorla konteynır kentten çıkarılmaya çalışıldıklarının söyleyerek, çözüm buluncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Şuana kadar yapılan görüşmelerden herhangi bir sonucun çıkmadığını hatırlatan Ay, “Bizimle görüşmeye gelenler konteynır kentten çıkmamız dahilinde 5 ay kiralarınızı karşılayacaklarını bunun dışında hiçbir şey yapmayacaklarını söylediler. Biz 120 aile şuan insanca yaşam koşullarının dışına itildik. Bu ailelerin tamamı deprem öncesi zaten fakirdi, depremden sonra ise hiçbir şeyleri kalmadı. Biz 120 aileye bunlar yapılırken, öte yandan 1 milyon Suriyeli Türkiye’de konteynır kentlerde yaşıyor. Bir milyona çözüm bulunuyor ama 120 aileye çözüm bulunmuyor. Bizim şuana kadar hiçbir talebimiz kabul edilmedi. Bizi sürekli o kurumdan diğerine gönderiyorlar, biz mağdur ailelere mutlaka konut verilmesi gerekiyor” dedi.

Daha sonra konuşan BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, “Burada yaşananlar insani bir durum değil. Acilen bu insanlara biz çözüm bulunması gerekiyor. Burada bulanan yurttaşlarımızın taleplerinin de netleşmesi gerekiyor. Belediyemizin 120 aileye konut yapacak gücü yok. Ama hükümetin Bu konuda mutlaka bir çözüm bulması gerekiyor. Devlet nezdinde kalıcı bir çözümün bulunması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Parti ve belediye olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelen tüm çabayı vereceğiz. Burada insani bir durum yok. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor” dedi.

Son olarak konuşan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, burada yaşananlar üzerinden kirli bir siyasetin dönmeye başladığını belirterek, buradaki insanların buna kesinlikle müsaade etmemesi gerekiyor. Belediyenin suyu kestiği yönünde söylenenlerin tamamının yanlış ve yersiz olduğunu aktaran Kaya, “Biz ana hattan buraya bir vana bağlayarak su verdik. Ancak konteynır kentin içerisindeki su ile ilgili çalışmaları biz yapmadık. Bu nedenle belediyenin buraya verdiği su ile kesinlikle bir sıkıntı yok. Gelen su buradaki yetkililer tarafından kesiliyor. Bunu tüm halkımızın böyle bilmesi gerekiyor. Konteynır kentlerdeki elektrik parasının tamamı TEDAŞ’a ödendi ama bize bu konuda para ödenmedi. Biz de halkımız mağdur olmasın diye çok da bunu dinlendirmedik. Ama emin olun sizlerin mağduriyeti olmasaydı bu konudaki politikamız farklı olurdu” dedi. Kaya, hafta içerisinde kentteki birçok kurumla bir toplantı yaparak, bu sorunun çözümü için gerekli yerlerle görüşmeler yapacaklarını belirtti. Kaya’nın konuşması yurttaşların alkışları ile sona erdi. Görüşmeye İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Başkanı Ömer Işık ve DİSK Başkanı Salip İpek de katıldı.