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Karton toplayıcılığından dünya şampiyonluğuna

Karma dövüş sanatlarında dünya şampiyonu olan 18 yaşındaki Kadir Dalkıran, yıllardır sokaklarda karton toplayarak geçimini sağlayan ailesine yardım ediyor.

Karton toplayıcılığından dünya şampiyonluğuna

Karma dövüş sanatlarında dünya şampiyonu olan 18 yaşındaki Kadir Dalkıran, yıllardır sokaklarda karton toplayarak geçimini sağlayan ailesine yardım ediyor.

28 Nisan 2017 Cuma 15:45
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Karton toplayıcılığından dünya şampiyonluğuna

Karma dövüş sanatlarında dünya şampiyonu olan 18 yaşındaki Kadir Dalkıran, yıllardır sokaklarda karton toplayarak geçimini sağlayan ailesine yardım ediyor.

Karma Dövüş Sanatları (MMA) Federasyonu tarafından 22-26 Mart'ta Antalya'da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katıldığı organizasyonun finalinde Rus rakibini yenen 18 yaşındaki Kadir, dünya şampiyonu oldu.

Genç yaşta elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Kadir, Yalova'da bir gecekonduda 2'si kız 4 kardeşi, annesi ve babasıyla yaşamını sürdürüyor.

Karton toplayacılığı yaparak geçimini sağlayan ailesine küçük yaşlardan beri yardımcı olan Dalkıran, yaklaşık 4 yıldır hem sabahtan akşama kadar karton topluyor hem de çok yorulmasına rağmen akşamları müsabakalara hazırlanıyor.

Kadir Dalkıran, spora 14 yaşında tesadüfen gördüğü bir tabelayla başladığını söyledi.

Ailenin tek geçim kaynağının topladıkları kartonları satmak olduğunu vurgulayan Kadir, şöyle konuştu:

"Bir gün karton topladığım sırada bir spor salonunun üzerindeki 'dövüş sporları' tabelasını gördüm. Oradaki atmosfer beni çok etkiledi. Oradakilere kulüp antrenörüyle görüşmek istediğimi söyledim. İbrahim hocayla görüştükten sonra bir elemeden sonra kulübe alabileceklerini söylediler. Yapılan elemelerden sonra da kulübe girdim. Sabah saat 09.00'da karton toplamaya başlıyorum. Akşam 18.00'e kadar devam ediyorum. Sonra işlerimi hızlıca bitirip spor salonuna geliyorum."

"Hayatlarına bir etki bırakmak istiyorum"

İlk çıktığı maçlarda birinci olamadığını ancak hiçbir zaman da pes etmediğini vurgulayan 18 yaşındaki sporcu, defalarca kick boks, muay thai ve wushu branşlarında şampiyonluk kazandığını geçen ay da Antalya'da dünya şampiyonu olduğunu kaydetti.

Mahallesindeki çocuklara örnek olmak için çaba sarf edeceğini anlatan Kadir, "Benim yaşımdakiler genellikle karton toplar. Kötü alışkanlıkları olanlar var. Benim bu başarım onlara bir mesaj veriyor. Onlara örnek olup hayatlarına bir etki bırakmak istiyorum. Örnek olmak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kadir DalkıranKarton ToplayıcılığıKarton ToplayarakKarma Dövüş Sanatları Federasyonu
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