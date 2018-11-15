Kars'ta tipide mahsur kalan çoban kurtarıldı

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle arazide mahsur kalan çoban yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Salıpınar köyünde ikamet eden Cemal Rençber, hayvanları otlatmak amacıyla dün sabah köyden ayrıldı.

Rençber, 286 koyun ve iki keçiyle Sarıçam Ormanları civarında akşama doğru aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Köylüler, Rençber'den haber alamamaları üzerine durumu jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis görevlilerine bildirdi.

Çoban Cemal Rençber, ekipler tarafından yürütülen yaklaşık 9 saatlik arama çalışmaları sonucunda Sarıçam Ormanları Kızılçubuk Deresi mevkisinde bulundu.

Rençber, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayvanlar ise muhafaza altına alındı.

"Göz gözü görmüyordu"

Cemal Rençber, yaptığı açıklamada, bölgede kar, sis ve soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Üşüdüğünü, hayvanlar nereye gittiyse kendisinin de oraya yöneldiğini belirten Rençber, "Göz gözü görmüyordu. Sonra bir yere geldim. Orada çadır ve kulübe vardı. Ben de kulübeye sığındım. Gece saatlerinde jandarma beni buldu ve hastaneye getirdi." diye konuştu.

Rençber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.