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Karpuzları gazeteye sararak koruyorlar

Osmaniye'de karpuz üreticileri, tarladaki ürünlerini aşırı sıcaklardan zarar görmemesi için gazetelere sararak korumaya çalışıyor.

Karpuzları gazeteye sararak koruyorlar

Osmaniye'de karpuz üreticileri, tarladaki ürünlerini aşırı sıcaklardan zarar görmemesi için gazetelere sararak korumaya çalışıyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:47
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Karpuzları gazeteye sararak koruyorlar

Çukurova'da etkili olan sıcak hava, günlük yaşamın yanı sıra tarım arazilerindeki ürünlere de zarar verebiliyor. 

Ürünlerin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler deneyen çiftçiler, tarladaki karpuzlarını güneş ışınlarından korumak için tek tek gazete kağıdıyla sarıyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, üreticilerin büyük emek vererek yetiştirdiği karpuzlarını sıcaktan koruma telaşına girdiğini söyledi.

Üreticilerin karpuzlarını gazete kağıtlarına sardığını belirten İspir, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle karpuz tarlada bozulmaya başladı. Her bir karpuzu gazete kağıdıyla saran üreticiler, böylelikle ürünün 15-20 gün daha tarlada kalmasını sağlayıp zararlarını da en aza indirmeye çalışıyorlar. Böylece karpuz tazeliğini bir süre daha korumuş oluyor." dedi.

"Ürünlerin bir kısmı zarar gördü"

Ziraat yüksek mühendisi Enes Gürlek de Çukurova'da etkili olan sıcaklardan ürünlerin bir kısmının zarar gördüğünü dile getirdi.

Çiftçilerin ürünlerini koruyabilmek için çeşitli yöntemlere başvurduğuna değinen Gürlek, "Bu yıl sıcaklardan ve poyrazdan dolayı tarladaki karpuzların bir kısmında yanıklar oluştu. Çiftçilerimiz ise buna önlem olarak ürünlerini gazete kağıdına sarmayı tercih ediyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarpuzÇukurovaSıcak HavaGazete Kağıdı
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