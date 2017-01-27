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Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını yemliyorlar

Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu dağlarda, ayaklarına geçirdikleri "helik" ile üç kilometre yürüyerek, hayırseverlerden topladıkları yem ve cevizleri doğaya bırakıyor.

Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını yemliyorlar

Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu dağlarda, ayaklarına geçirdikleri "helik" ile üç kilometre yürüyerek, hayırseverlerden topladıkları yem ve cevizleri doğaya bırakıyor.

27 Ocak 2017 Cuma 11:50
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Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını yemliyorlar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş, traktörlerle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu dağlara çıkıp, ardından ayaklarına taktıkları "helik" ile üç kilometre yürüyerek, yaban hayvanlarını yemliyor.

Kahramanmaraş'ta son yılların en fazla kar yağışını alan Çağlayancerit ilçesinde vatandaşlar, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle doğaya 2 bin keklik bıraktı.

Hem kekliklerin açlıktan ölmesinin hem de ilçe merkezine kadar inmeye başlayan yaban hayvanlarının tehlike oluşturmasının önüne geçmek isteyen vatandaşlar, çalışma başlattı.

Gönüllü vatandaşlar, bu kapsamda başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olmak üzere hayırseverlerden yem ve ceviz topladı.

 

Kar ayakkabılarını giyerek 3 kilometre yürüdü

Bunları dağıtmak için ekip halinde traktörlerle yola koyulan vatandaşlar, kar kalınlığının derinleştiği noktada "helik" tabir edilen kar ayakkabılarını giyerek, yöreyi iyi bilenlerin öncülüğünde 3 kilometre yürüdü.

AA ekibinin de eşlik ettiği zorlu yolculukta vatandaşlar, zaman zaman kara saplansalar da yanlarında getirdikleri yemleri, hayvanların kolay bulabileceği kaya diplerine, ağaç kenarlarına bıraktı.

Vatandaşlar, doğadaki hayvanların aç kalmaması için her fırsatta bu zorlu yolculuğa çıkıyor.

Hayırseverlerden buğday, bulgur ve ceviz topladıklarını anlatan Onaran, bunları gönüllü vatandaşlarla dağlara bıraktıklarını belirtti.

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

Onaran, "Hazreti Ömer'in 'Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler' sözünden yol çıkararak hayvanları yemliyoruz. Görevimiz, doğadaki hayvanları yaşatmak. Hayvanlar açlıktan ilçe merkezine kadar gelmiş, çünkü açlar. Biz evimizde oturup yemeğimizi yiyoruz ama dağdaki hayvan ne yiyecek? 3 metre kar var."ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kar DağlarYaban HayvanlarYemlemekKahramanmaraş
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