KARİYER GÜVENLİK ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

HASRET DİLEK DELİER

KONYA



Düzenlenen törende konuşma yapan Kariyer Güvenliğin Kurucu ve Yöneticisi Cemal Okdemir; ''Kurumumuzda görev yapan öğretmenler ile özel güvenlik sınavlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdik. Bu anlamlı günde ekibim ve ben, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum’’dedi.



Öğretmenler günü etkinliğinde yemeğe eşlik eden müzik dinletisi ve genç şarkıcı Tuğçe Kaya'nın seslendirdiği şarkılar geceye renk kattı. Cemal Okdemir ve ekibi de Tuğçe Kaya’nın daveti üzerine beraber seslendirdikleri şarkılarla davetliler hoş vakit geçirdi.



70-71-72’ nci özel güvenlik sınav listesi, ödül derecesi ve ödülü takdim edenler sırasıyla şöyle:



1-Ergün Yalçınkaya Konya birincisi bir adet altın-Plaket-takdir belgesi, Cemal Okdemir Kariyer Güvenlik Kurucu ve Yöneticisi



2-Muhlis Yılmaz Konya birincisi 1 adet altın-plaket-takdir belgesi



3-Belgin İçinak Konya yirmincisi kurs üçüncüsü plaket-takdir belgesi, Cevat Ak Antalya-Novapark Otelleri Güvenlik Müdürü



4-Mustafa Taş Konya dördüncüsü kurs birincisi plaket-takdir belgesi, Seyit Büyükkapancı Pınar Et ve Süt Bölge Bayii



5-Muhammed Emin Yiğit Konya yedincisi kurs ikincisi plaket-takdir belgesi, Mehmet Özçelik Novada Avm Güvenlik Müdürü



6-Servet Özister Konya dördüncüsü kurs birincisi plaket-takdir belgesi, Mustafa Şalgalı Medaş İdari İşler Müdürü



7-Önder Yılmaz Konya dördüncüsü kurs birincisi plaket-takdir belgesi, Selahattin Uzun Novotel Güvenlik Müdürü



8-Erol Demirel Konya beşincisi kurs ikincisi plaket-takdir belgesi, Süleyman Arslan Hidromas İdari İşler Müdürü



9-Esra Özcan Konya yedinci kurs dördüncüsü plaket-takdir belgesi, Ömer Arıcı Şirket Avukatı



10-Melek Gül Konya dördüncüsü kurs birincisi plaket-takdir belgesi, Oğuzhan Bostan Güvenlik İş Sendikası Konya Temsilcisi



11-Muhammed Karaarslan Konya yedincisi kurs üçüncüsü plaket-takdir belgesi, Murat Tosun Numune Hastanesi Güvenlik Müdürü



Haber- Hasret Dilek Delier / KONYA