Kardeşlik 'şampiyon' oldu

Babası cezaevine girince ailesine bakmak zorunda kalan Balıhan Sermikli, çeşitli işlerde çalışarak kardeşinin hem okula hem de kendisinin bıraktığı spora devam etmesini sağladı. Kardeş Doğukan Sermikli de okulunda başarılı bir öğrenci, sporunda da Türkiye şampiyonu olarak ağabeyinin emeğini boşa çıkartmadı.

Henüz 10 yaşındayken babası cezaevine giren Balıhan Sermikli, annesi ve 7 yaşındaki kardeşi Doğukan'la yaşam mücadelesini sürdürdü. Bir süre okuluna devam eden Sermikli, liseye başladığı yıl maddi sorunlar nedeniyle okulunu bırakıp çalışmaya başladı.

Şampiyonluk hayalini kardeşine devretti

Çaycılık ve komilik yapan Balıhan, uzun çalışma saatleri nedeniyle, il ve bölge birincisi olarak madalyalar kazandığı wushudan uzaklaştı, Türkiye şampiyonluğuna çok yaklaşmışken bıraktığı sporunda şampiyonluk hayalini kardeşine devretti.

Sermikli, kardeşi Doğukan Sermikli'yi wushuya yönlendirdi, onu hocalarıyla tanıştırdı. Hocalarına emanet ettiği kardeşiyle fırsat buldukça antrenman yapan ve müsabaka tecrübelerini onunla paylaşan ağabey Sermikli, kardeşinin başarısı için büyük emek verdi.

Ağabeyinin bu fedakarlığı karşısında çok çalışan Gülen Kora Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Doğukan Sermikli de başarılı bir öğrenci oldu. Bu eğitim öğretim yılının ilk dönemini teşekkür belgesiyle tamamladı. Akademik başarısını sporda da gösteren Doğukan Sermikli, Antalya'da 5-15 Şubat'ta yapılan Türkiye Wushu Şampiyonası'nda 52 kilogramda şampiyon oldu.

"Ağabeyim sayesinde başladım"

Doğukan Sermikli, yaptığı açıklamada, wushuya yaklaşık 4 sene önce ağabeyi sayesinde başladığını, eve madalyayla gelen ağabeyinden etkilenerek bu spora başlamaya karar verdiğini anlattı.

Ağabeyinin kendisini destekleyerek hocalarıyla tanıştırdığını, bunun yanı sıra kendisiyle antrenman yaptığını ifade eden Sermikli, "Bir ayda 9 kilogram verdim bu spor için. Her sabah erkenden kalkıp koşuyorum, sonra okula gidiyorum. Hayalim vardı, Türkiye şampiyonu olmak. Oldu Allah'a şükür. İnşallah devamı gelir. Avrupa, dünya şampiyonu... Milli sporcu olmak istiyorum." diye konuştu.

"Benim yerime o görüyor"

Geçmişte wushuda İzmir ve Ege Bölgesi birincilikleri elde ettiğini kaydeden Balıhan Sermikli ise çok sevdiği sporda büyük hedefleri olduğunu ancak şartlar nedeniyle hayallerinin yarım kaldığını dile getirdi.

Kardeşinin eğitimine ve okuluna devam etmesini çok önemsediğini dile getiren Sermikli, "Kardeşimle gurur duyuyorum. Allah başarılarını daim etsin. Ben de Türkiye şampiyonu olmak, Avrupa, Balkan şampiyonası görmek isterdim. Helal olsun, benim yerime o görüyor." ifadelerini kullandı.