Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.180
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5396
EURO
3.9897
Karda rafting heyecanı
Karda rafting heyecanı
Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için
Yeni bir yaşam, yeni bir...
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi
İstanbul'da bir 'paşa'
İstanbul'da bir 'paşa'
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi

Karda rafting heyecanı

Van'da bir grup sporcunun, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde yaptığı rafting adeta nefes kesti.

Karda rafting heyecanı

Van'da bir grup sporcunun, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde yaptığı rafting adeta nefes kesti.

11 Mart 2017 Cumartesi 09:57
10 Okunma
Karda rafting heyecanı

Van'da bir grup sporcunun, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde yaptığı rafting adeta nefes kesti.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede ve özellikle hafta sonları kayakseverlerin uğrak yeri haline gelen kayak merkezi, ikinci kez kar raftingine ev sahipliği yaptı.

Kar raftingini kayak merkezinde kalıcı hale getirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, kar motorları ile zirveye taşınan iki bota binen sporcular, kendilerini yamaçtan bıraktı.

Zaman zaman karlı tepelerden yerden yükselerek geçen sporcular, botlarla kaydıkları yaklaşık 2 kilometre boyunca heyecanlı anlar yaşadı.

Taktıkları kasklar ve giydikleri yeleklerle güvenlik önlemi alan raftingciler, ellerindeki küreklerle hem botların hızını hem de yönünü ayarlamaya çalıştı.

"Kar raftingini yaygınlaştıracağız"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, şöyle konuştu:

"Bu branşlara gelecek yıldan itibaren kar raftingi ve yaz aylarında yamaç paraşütünü ekledik. Kar raftingi, katılımcılarını da izleyicilerini de heyecanlandıran, su raftingine benzeyen ama karda keyifli anlar yaşatan bir spor dalı. Bu sporu geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah gelecek sezon vatandaşlarımıza yeni pistler açarak, yeni botlar alacağız. Yarışmacı ruhtan ziyade, sporla halkı buluşturma adına kar raftinginin karşılık bulacağına, ileri yaş seviyesindeki insanımızın da buna ilgi göstereceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz."

"Kursu verilecek, yarışması düzenlenecek"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehdi Tekce ise kayak merkezinde haftada 5 bin kişiyi ağırladıklarını anlattı. 

Kar raftinginin bölgede son zamanlarda ilgi görmeye başladığını ifade eden Tekce, "Karda rafting denemelerimizi gören vatandaşların yoğun talebi oldu. Biz bu taleplerin kayıtlarını aldık. Önümüzdeki dönemde karda rafting ile ilgili bir takım çalışmalar yapmayı ve haftada bir gün kursunu vermeyi hedefliyoruz. Hatta seneye bölgesel bir karda rafting yarışması düzenlemeyi düşünüyoruz. Karda raftingi geliştirebilirsek halkın en çok talep edeceği spor dalı olabilir." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
VanGevaşAbalı Kayak MerkeziRaftingKarda Rafting
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
53 yıl yaşattığı avukatlık hayaliyle gençlere örnek oluyor
53 yıl yaşattığı avukatlık hayaliyle gençlere örnek oluyor
Bisikletle Sahra Çölü'nü geçti
Bisikletle Sahra Çölü'nü geçti
İstanbul'da bir 'paşa'
İstanbul'da bir 'paşa'
MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU
MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU
Yeni nesil erkek oyuncular -2-
Yeni nesil erkek oyuncular -2-
Başarılı olmanın sırrı spordan geçiyor SAMET ÖZBÜTÜN
Başarılı olmanın sırrı spordan geçiyor SAMET ÖZBÜTÜN

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ