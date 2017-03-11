Karda rafting heyecanı

Van'da bir grup sporcunun, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde yaptığı rafting adeta nefes kesti.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede ve özellikle hafta sonları kayakseverlerin uğrak yeri haline gelen kayak merkezi, ikinci kez kar raftingine ev sahipliği yaptı.

Kar raftingini kayak merkezinde kalıcı hale getirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, kar motorları ile zirveye taşınan iki bota binen sporcular, kendilerini yamaçtan bıraktı.

Zaman zaman karlı tepelerden yerden yükselerek geçen sporcular, botlarla kaydıkları yaklaşık 2 kilometre boyunca heyecanlı anlar yaşadı.

Taktıkları kasklar ve giydikleri yeleklerle güvenlik önlemi alan raftingciler, ellerindeki küreklerle hem botların hızını hem de yönünü ayarlamaya çalıştı.

"Kar raftingini yaygınlaştıracağız"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, şöyle konuştu:

"Bu branşlara gelecek yıldan itibaren kar raftingi ve yaz aylarında yamaç paraşütünü ekledik. Kar raftingi, katılımcılarını da izleyicilerini de heyecanlandıran, su raftingine benzeyen ama karda keyifli anlar yaşatan bir spor dalı. Bu sporu geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah gelecek sezon vatandaşlarımıza yeni pistler açarak, yeni botlar alacağız. Yarışmacı ruhtan ziyade, sporla halkı buluşturma adına kar raftinginin karşılık bulacağına, ileri yaş seviyesindeki insanımızın da buna ilgi göstereceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz."

"Kursu verilecek, yarışması düzenlenecek"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehdi Tekce ise kayak merkezinde haftada 5 bin kişiyi ağırladıklarını anlattı.

Kar raftinginin bölgede son zamanlarda ilgi görmeye başladığını ifade eden Tekce, "Karda rafting denemelerimizi gören vatandaşların yoğun talebi oldu. Biz bu taleplerin kayıtlarını aldık. Önümüzdeki dönemde karda rafting ile ilgili bir takım çalışmalar yapmayı ve haftada bir gün kursunu vermeyi hedefliyoruz. Hatta seneye bölgesel bir karda rafting yarışması düzenlemeyi düşünüyoruz. Karda raftingi geliştirebilirsek halkın en çok talep edeceği spor dalı olabilir." diye konuştu.