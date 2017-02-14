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Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı

Karasu gelişen ekonomisi ile, değerleriyle, bünyesine yapılan projeleri ile günümüzde ikincil konut anlayışını değiştiren bölgelerin başında gelmektedir. Pekçok yatırımcının tatilini değerlendirmek için edindikleri karasu evleri ve karasu satılık daire projeleri günümüzde sadece karlı bir yatırım fırsatı oluşturduğu için bile yatırımcılar tarafından edinilmeye başlamıştır. Yatırımcılar eski dönemlerde Karasu'da tatillerini değerlendirmek amacıyla aldıkları karasu satılık yazlık larında ve satılık karasu evleri nde günümüzde tüm yaşamlarını da daim ettirmeye başlamışlardır.

Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı

Karasu gelişen ekonomisi ile, değerleriyle, bünyesine yapılan projeleri ile günümüzde ikincil konut anlayışını değiştiren bölgelerin başında gelmektedir. Pekçok yatırımcının tatilini değerlendirmek için edindikleri karasu evleri ve karasu satılık daire projeleri günümüzde sadece karlı bir yatırım fırsatı oluşturduğu için bile yatırımcılar tarafından edinilmeye başlamıştır. Yatırımcılar eski dönemlerde Karasu'da tatillerini değerlendirmek amacıyla aldıkları karasu satılık yazlık larında ve satılık karasu evleri nde günümüzde tüm yaşamlarını da daim ettirmeye başlamışlardır.

14 Şubat 2017 Salı 14:31
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Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı

Karasu gelişen ekonomisi ile, değerleriyle, bünyesine yapılan projeleri ile günümüzde ikincil konut anlayışını değiştiren bölgelerin başında gelmektedir. Pekçok yatırımcının tatilini değerlendirmek için edindikleri karasu evleri ve karasu satılık daire projeleri günümüzde sadece karlı bir yatırım fırsatı oluşturduğu için bile yatırımcılar tarafından edinilmeye başlamıştır. Yatırımcılar eski dönemlerde Karasu'da tatillerini değerlendirmek amacıyla aldıkları karasu satılık yazlık larında ve satılık karasu evleri nde günümüzde tüm yaşamlarını da daim ettirmeye başlamışlardır.

 Hatta karasu günümüzde yatırımlarla ve bünyesine yapılan projelerle öyle bir noktaya geldi ki dışarıdan göç almaya başladı. Yukarıda da belirttik. Karasu'da ikincil konuda anlayışını değiştiren başlıca sebep bölgenin son yıllarda bünyesine yapılan yatırımlar ve projelerdir. Karasu eskiden sadece deniz turizminin yapıldığı bir bölge iken günümüzde bünyesine yapılan yatırımlar ve projelerle önümüzdeki yıllarda önemli bir sanayi, ihracat ve ulaşım merkezi haline gelecektir. Çünkü Karasu'da bugün çok büyük sanayi kuruluşlarının yatırımları ve projeleri devam etmektedir. Buna istinaden bölgede yıllardır tamamlanması beklenen karasu limanı da tamamlanıp hizmete açılmıştır. Bölgede karasu limanının tamamlayıcısı olarak gösterilen Karasu Bartın hattını kapsayan demiryolu Projesi için de çalışmalar tekrar başlamıştır. Karasu'nun hem sanayi projelerini ev sahipliği yapması hem de karasu limanı üzerinden Karasu'da üretilecek olan ürünlerin ithalat ve ihracatının gerçekleştirilmesi karasuyu önümüzdeki yıllarda bir ihracat merkezi haline dönüştürecektir. Bölge bu denli büyük yatırımlara evsahipliği yapmaya başlayınca bölgenin değeri hızla yükselip kısa bir süre içerisinde büyük bir pirim yapmıştır. Bölgedeki belli başlı inşaat şirketlerinin hayata geçirdikleri satılık karasu yazlıkları ve karasu evleri değerlerini birden artırınca yatırımcıların karasuya yönelmelerini sağlamıştır. Bölgenin neden ne hızlandığını ve prim yaptığının farkına varan yatırımcılar rotalarını karasuya doğru çevirip bölge genelinde yer alan yazlık ve daireleri değerlendirmeye başlanmıştır. Bununla beraber Karasu'da konut anlayışı yavaş yavaş değişmeye başlamış karasu günümüzde sadece turizimcilerin değil binlerce yatırımcıyı da ağırlamaktadır. Bölge genelinde hayata geçirilen konut projeleri günümüzde tatil amacıyla değil yatırımcıların gündelik hayatlarını geçirdiği konutlar olarak kullanılmaktadır. Yani günümüz yatırımcıları Karasu'da daire ve yazlık satın alarak hem karlı bir yatırım ortaklık edip hem de Karasu'da yaşam ve yatırım imkanlarını da değerlendirebilmektedir. Karasu'nun 24 km uzunluğunda ki sahil şeridi, geniş kumsalları, eğlence mekanları ve sosyal yaşam alanları bölgede mükemmel verimli bir tatil geçirmenizi olanak sağladığı gibi Karasu'nun doğası, havası, denizi, ormanları, doğal güzellikleri, huzurlu ortamı ve gelişen değerleri de bölgede mükemmel bir yaşam imkanı sunmaktadır.

Bir diğer bölgede Karasu Denizköy şu aralar adı çok duyulan bölgede ileride denizköy satılık yazlık Bölgede yatırımını gerçekleştiren kişiler özellikle emekli olduktan sonra karasuya gelip almış oldukları konutlarda yaşamlarını daim ettirmeye başlamışlardır. Aldığı hızlı değer artışının önüne geçilemeyen ve sürekli adı yeni projelerle anılan karasu şu an içinde bulunduğu bu durumu önümüzdeki yıllar içerisinde daha fazla artıracaktır. Çünkü tamamlanan karasu limanı önümüzdeki yıllarda tamamlanacak demiryolu Projesi bölge de ihracat ve taşımacılığı artırıp Karasunun sanayi yatırımları açısından daha uygun bir niteliğe gelmesine katkı sağlayacaktır. Onun yanı sıra şuan bölgede devam eden projeler de önümüzdeki yıllar içerisinde tamamlanıp işletilmeye başlanacakdır. Tabii ki bu durum Karasu'nun şuan hali hazırda ki değerini önümüzdeki yıllar içerisinde daha fazla artırıp hem konutlardan hem de karasu satılık arsalarından yatırımcıları büyük kârlar elde edecektir. Bölgedeki yatırım fırsatlarına kaçırmadan günümüzün ucuz ve uygun fiyat koşulları değerlendirip ister banka kredisi isterseniz elden senet fırsatıyla Karasu'da bugün konut sahibi olup hem geleceğinize karlı bir yatırım bırakmak hem de karasudaki turizim ve tatil faaliyetlerini değerlendirmek için geç kalmadan ister kendi imkanlarınızla isterseniz hafta sonları İstanbul genelinden düzenlenen ücretsiz karasu turlarına katılım göstererek onlarca farklı konut projesi içerisinden bütçenize, zevkimize ve ihtiyacınıza en uygun konutu değerlendirip karar verebilirsiniz.ve detaylar için www.eksioglukarasuyazlik.com adresini ziyaret edebilirsiniz…

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Son Güncelleme: 14.02.2017 14:33
Anahtar Kelimeler:
Denizköy Satılık YazlıkKarasu EvleriKarasu Satılık DaireKarasu Satılık Yazlık
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