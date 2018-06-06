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Karasu Satılık Yazlık Bahçe Katı Evler Tercih Ediliyor

Karasu satılık yazlık bahçe katı evler sizin de idealinizdeki yazlıklar arasında ise şu an en doğru yerdesiniz.

Karasu Satılık Yazlık Bahçe Katı Evler Tercih Ediliyor

Karasu satılık yazlık bahçe katı evler sizin de idealinizdeki yazlıklar arasında ise şu an en doğru yerdesiniz.

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:39
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Karasu Satılık Yazlık Bahçe Katı Evler Tercih Ediliyor

Karasu satılık yazlık bahçe katı evler sizin de idealinizdeki yazlıklar arasında ise şu an en doğru yerdesiniz. Birbirinden kullanışlı bahçe katı yazlıklar sayesinde ayağınız yere basacak bahçesinde oyalanabileceğiniz şekilde ekip biçebileceğiniz küçük bir alana sahip olma hayalinde iseniz bahçe katı yazlıkları görmek üzere sizleri de Karasuya beklemekteyiz.Karasuda firmalar  tarafından hali hazırda satışta olan yazlıklar arasında bahçe katında bulunan yazlıklar tam da emekli işi dersek yalan olmaz. Çünkü genç nüfus genel olarak balkonunda oturup, çay keyfi yapmayı sevmektedir. Bahçe ile uğraşmak orta yaş ve üzeri kişiler için adeta bir terapi niteliğinde olduğu için bu tarz evlerimizi tercih etmektedirler. 

Karasu Satılık Yazlık İlanlarında Tercihler Bahçe Katları 

Karasu satılık yazlık bahçe katı evler keyfine düşkün olan ve bahçeli bir ev hayali kuranların tercihleri arasındadır. Bahçe komşulukları, bahçelerde için çayın kahvenin tadını hiçbir yerde bulamadıklarını ifade etmektedirler. Hayallerinde her daim bir bahçeli ev olanların tercihi olan yazlık konutlar yukarı katlarda olan dairelere oranla metre kare bazında bir miktar daha ufak olup, fiyatları da o ölçüde daha aşağıda olabilmektedir. Bütçe planlaması yapan kişiler eğer bahçeye de düşkün ise projelerimizde yer alan bu tip yazlıkları kaçırmamaktadırlar. Sadece Karasu ve ortamını görmek amacıyla gezmeye gelip de buradan bahçe katı daire alan birçok aile vardır.

Karasu Deniz Ve Doğa İçiçe 

Karasu satılık bahçekatı evler  içerisinde denize yakın olan dairelerde mevcut olduğu için tercih aşamasında birçok kişi tam da aradıkları daireye kavuşmaktadırlar. “Ben denizsiz yapamam” ama “bahçe de benim tutkumdur” diyenlerdenseniz sizleri de karasu’nun birbirinden farklı mahallelerinde bulunan alternatiflerle tanıştırmak için Karasu’ya beklemekteyiz. Gerek komşularından duyarak gerek araştırarak yazlık daireleri görerek satın alma kararı alan binlerce  kişi Ödeme koşulları cazip gelen yazlık konutlarımız arasından ceplerine uygun olan yazlıkları tercih etmektedirler.

Önemli olan neyi ne şekilde istediğinize emin olmanız ve tercihini yapmanız havuzlu yada denize yakın havuzsuz sitelerde bir dairemi ? karar sizin.Yalı mahallesi yada 32 evler gibi birçok yerde farklı projeler görebilirsiniz ancak Yenimahalle bölgesini gezmeyi unutmayın. 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 16:55
Anahtar Kelimeler:
Karasu Satılık YazlıkBahçe Katı Evler
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