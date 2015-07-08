Karanlıkta domuz zannettiği komşusunu vurdu

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, karanlıkta domuz sandığı karaltıya tüfekle ateş edip yanlışlıkla komşusunu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Gedik köyünde yaşayan Mahmut Güleç, dün akşama doğru hayvanlarına ot getirmek için Domuzalanı mevkisine gitti.

Ot toplama işini tamamlayan ve havanın kararmasıyla dönüşe geçen Güleç, yol kenarındaki otların arasında domuz zannettiği bir hareketlilik gördü.

Yanında bulunan av tüfeğiyle ateş eden Güleç'in silahından çıkan saçmalar, domuz avına çıkan komşusu Mazlum Erişen'in boynu ve yüzüne isabet etti. Güleç, daha sonra Erişen'i motosikletiyle köye getirdi.

Sağlık ekiplerine bilgi verilmesi üzerine yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmaya teslim olan Güleç ise gözaltına alındı