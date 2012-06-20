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Karaman Cezaevi'nde yangın

Karaman Valisi Kahraman, 2 ayrı koğuşta çıkan yangının kontrol altına alındığını, yaralı bulunmadığını söyledi.

Karaman Cezaevi'nde yangın

Karaman Valisi Kahraman, 2 ayrı koğuşta çıkan yangının kontrol altına alındığını, yaralı bulunmadığını söyledi.

20 Haziran 2012 Çarşamba 08:28
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Karaman Cezaevi'nde yangın
KARAMAN

Karaman Valisi Süleyman Kahraman, Karaman M Tipi Cezaevi'ndeki 2 ayrı koğuşta yangın çıktığını belirterek, ''Hayati tehlikesi olan ya da yaralı olan yok'' dedi.
Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinin B2 ve B6 koğuşlarında çıkan yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.
Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Kahraman, ''2 ayrı koğuşta çıkan yangın kontrol altına alındı. Bu 2 koğuşta toplam 54 tutuklu ve hükümlü kalıyordu. Hayati tehlikesi olan ya da yaralı olan yok'' diye konuştu.
Kahraman, ''Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 7'si mahkum 8 kişi tedavi altına alındı. Şu an durum normal'' dedi.
Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Kahraman, bu konuda incelemelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 00:29
Anahtar Kelimeler:
Karaman
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