"Karagümrük çetesi" davasında 3 tahliye

İSTANBUL

Kamuoyunda ''Karagümrük çetesi'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Özbekistan uyruklu Kamara Alimukhamedova ve Kakhramonjon Kholmamatov ile Mehmet Batur tahliye edildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıkların yaptığı savunmaların ardından söz alan tutuklu sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirdikleri süreler ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, tutuklu sanıklardan Özbekistan uyruklu Kamara Alimukhamedova ve Kakhramonjon Kholmamatov ile Mehmet Batur'un tahliye edilmesine karar verdi.

Mağdur ve müştekilerin ifadeleri, üzerlerine atılı suçun vasfı, bazı sanıklar ve mağdurlar arasında para transferini gösteren ödeme belgeleri, müşteki ve mağdur beyanları ile kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz toplanmamış olması, isnat edilen suçun CMK'nın 100/3. maddesinde yer alan suçlardan olması ve koruma tedbirlerinin bu aşamada yeterli olmaması gerekçeleriyle sanıklar Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Sezek ve Mahjuba Demirel'in tutuktluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.