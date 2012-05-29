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Karagöz ve Hacivat'a kadın eli değdi

Karagöz ve Hacivat'a gönül veren Müzeyyen Nalkesen, ''ilk kadın Karagöz ve Hacivat ustası'' olmayı hedefliyor

Karagöz ve Hacivat'a kadın eli değdi

Karagöz ve Hacivat'a gönül veren Müzeyyen Nalkesen, ''ilk kadın Karagöz ve Hacivat ustası'' olmayı hedefliyor

29 Mayıs 2012 Salı 16:20
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Karagöz ve Hacivat'a kadın eli değdi

ANKARA

Karagöz ve Hacivat'a gönül veren tiyatro sanatçısı Müzeyyen Nalkesen, 3 yıldır aldığı çıraklık eğitimini tamamlayarak ''ilk kadın Karagöz ve Hacivat ustası'' olmayı hedefliyor.
Çalışmalarını Pirinç Hanın 2. katındaki Hayalbaz adlı dükkanda sürden Müzeyyen Nalkesen,  Başkent tiyatrolarında oyuncu ve 3 yıldır da ustası Hayalbaz İshak 2.Tekgül'ün yanında çırak. Daha önce hiç kadın karagöz ustası olmadığını ileri süren Nalkesen, ''En büyük idealim Karagöz ve Hacivat ustası ilk kadın olmak'' dedi. 
Nalkesen, bugüne kadar kadın Karagöz ustasına rastlanmamasının sebebini, karakterlerin her birinin farklı ses ve üslupla konuşturulmasındaki güçlük olarak açıkladı. 
Özellikle Karagöz'ün kalın ses tonunu çıkarmanın bir kadın için çok zor olduğunu kaydeden Nalkesen, kendisinin de 3 yıldır bu sese çalıştığına dikkati çekti.
Nalkesen'e göre Karagöz en zor sanatlardan biri. Bu zorlukları, şöyle dile getirdi:
''Bir Karagöz sanatçısı çok iyi bir ressam olmalı ki figürleri başarıyla çizsin. İyi bir müzisyen, aktör ve gözlemci olmalı. Oyundaki Trakyalıyı, Kastamonuluyu, Kürt'ü, Arap'ı canlandırabilmek için çok iyi tipleme yapabilmeli. İyi bir edebiyatçı olmalı, çünkü Karagöz ve Hacivat'ın aslında olduğu gibi onları aruz kalıplarıyla konuşturmalı. Ayrıca, tasavvufu da bilmeli. Bunların hepsinin bir araya getirilmesini gerektiriyor.''

 

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:21
Anahtar Kelimeler:
KaragözHacivatKadın Eli
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