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Karadenizlinin inadı köprüyü yolsuz bıraktı

Samsun'da inşaatı tamamlanan köprü, vatandaşların fındık bahçelerinden geçecek yola izin vermemesi nedeniyle 3 yıldır açılamıyor.

Karadenizlinin inadı köprüyü yolsuz bıraktı

Samsun'da inşaatı tamamlanan köprü, vatandaşların fındık bahçelerinden geçecek yola izin vermemesi nedeniyle 3 yıldır açılamıyor.

24 Mayıs 2012 Perşembe 16:36
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Karadenizlinin inadı köprüyü yolsuz bıraktı

SAMSUN

 
Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak üzerine yapılan ve Salıpazarı ile Ayvacık ilçelerini birbirine bağlayan köprü bitirilmesine rağmen, vatandaşların fındık bahçelerinden geçecek yola izin vermemesi nedeniyle 3 yıldır hizmete açılamıyor.
İlçenin Çay Mahallesi'nde Yeşilırmak üzerine yapılan 250 metre uzunluğundaki dördüncü köprü, 5 vatandaşın fındık bahçelerinden geçen yola Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği istimlak bedelini az bulması nedeniyle kullanıma açılamadı.
Yolun ve köprünün geçtiği yerde 10 dönüm fındık bahçesi bulunan İsa Özorman, ''Karayolları'nın istimlak bedeli olarak metrekareye 40 lira verdi, biz 100 lira istiyoruz. 3 ton fındığım oluyor, yıllık 18 bin lira kazanıyorum. Zarardayım, bakım yaptıramadığım için bahçemden verim de alamıyorum. Karayolları bize hem ağaç bedeli hem de arsa bedeli olarak çok az para veriyor'' diye konuştu.
Fındık bahçesi sahiplerinden Cemal Deniz ise, Karayolları'nın verdiği fiyatı beğenmedikleri için mahkeme başvurduklarını, mahkemenin bitmesini beklediklerini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 08:38
Anahtar Kelimeler:
KaradenizKöprüInadYol
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