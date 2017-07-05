Karadeniz’in Bodrum’u Sizi Bekliyor!

Kavurucu sıcaklar, ülkemizin dört bir yanında kendini göstermeye başladı. Ramazan ayında serin geçen hava sonrası bu beklenmedik sıcaklar herkesi bunaltmaya başladı. Kimi haftasonları için günü birlik yer ararken, kimileri de yıllık iznini değerlendirecek yerler aramaya başladı.

İstanbul ve çevresinde yaşayanlar genelde Şile ve Ağva gibi en çok bilinen sahil beldelerinde serinlemek için fırsat kollar günü birlik veya yıllık izinlerini buralarda değerlendirmek isterler. Fakat size saklı cennet Karadeniz’in Bodrum’u Kerpe’yi tanıtacağız.

Kerpe, Cenevizlilerden kalma çok eski bir yerleşim yeridir. Kendine özgü doğası, denizi ve yeşillikleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez noktalarından olmayı her geçen gün artarak başarmaktadır.

Kerpe, meşhur kayalıkları ile denize girenler için ayrı adrenalin sağlar. Kerpe pansiyonları ile konaklayan turistler sabahın erken saatlerinden itibaren deniz keyfini çıkarmaya başlarlar. Yüksek kayalardan atlarken oldukça eğlenceli olsada yüzme bilmeyenler için bu yöntemleri önermediğimizi belirtmekte fayda var.

Kerpe’de deniz sefasının yanında geceleyin uzun sahil şeridinde yürüyüşler yapabilir, arkadaşlarınızla çekirdek çıtlatıp dedikodunun kralını yapabilirsiniz. Daha fazlasını isteyenler için Kerpe siz değerli turistlerimiz için cafe ve eğlence mekanlarıyla ile de kaliteli hizmet vermektedir. Sabah kerpe otelleri tarafından sunulan güzel kahvaltınız sonrası akşamları kerpe restoranları ile akşam yemeğinizi yiyebilir ardından gece sabaha kadar eğlencenin dibini vurabilirsiniz.

Kerpe ayrıca size güzel bir sabah yürüyüşü için sahil dışında ormanlık alanıylada eşsiz bir tatil sunar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan parkurlarda dahil olmak üzere ormanın çeşitli noktalarında sabah yürüyüşleri yapabilir veya arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebilmek için uzun doğa yürüyüşleri gerçekleştirerek yeşil ve mavinin güzelliklerini görebilirsiniz.