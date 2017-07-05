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Karadeniz’in Bodrum’u Sizi Bekliyor!

Kerpe, Cenevizlilerden kalma çok eski bir yerleşim yeridir. Kendine özgü doğası, denizi ve yeşillikleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez noktalarından olmayı her geçen gün artarak başarmaktadır.

Karadeniz’in Bodrum’u Sizi Bekliyor!

Kerpe, Cenevizlilerden kalma çok eski bir yerleşim yeridir. Kendine özgü doğası, denizi ve yeşillikleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez noktalarından olmayı her geçen gün artarak başarmaktadır.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:41
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Karadeniz’in Bodrum’u Sizi Bekliyor!

Kavurucu sıcaklar, ülkemizin dört bir yanında kendini göstermeye başladı. Ramazan ayında serin geçen hava sonrası bu beklenmedik sıcaklar herkesi bunaltmaya başladı. Kimi haftasonları için günü birlik yer ararken, kimileri de yıllık iznini değerlendirecek yerler aramaya başladı.

İstanbul ve çevresinde yaşayanlar genelde Şile ve Ağva gibi en çok bilinen sahil beldelerinde serinlemek için fırsat kollar günü birlik veya yıllık izinlerini buralarda değerlendirmek isterler. Fakat size saklı cennet Karadeniz’in Bodrum’u Kerpe’yi tanıtacağız.

Kerpe, Cenevizlilerden kalma çok eski bir yerleşim yeridir. Kendine özgü doğası, denizi ve yeşillikleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez noktalarından olmayı her geçen gün artarak başarmaktadır.

Kerpe, meşhur kayalıkları ile denize girenler için ayrı adrenalin sağlar. Kerpe pansiyonları ile konaklayan turistler sabahın erken saatlerinden itibaren deniz keyfini çıkarmaya başlarlar. Yüksek kayalardan atlarken oldukça eğlenceli olsada yüzme bilmeyenler için bu yöntemleri önermediğimizi belirtmekte fayda var.

Kerpe’de deniz sefasının yanında geceleyin uzun sahil şeridinde yürüyüşler yapabilir, arkadaşlarınızla çekirdek çıtlatıp dedikodunun kralını yapabilirsiniz. Daha fazlasını isteyenler için Kerpe siz değerli turistlerimiz için cafe ve eğlence mekanlarıyla ile de kaliteli hizmet vermektedir. Sabah kerpe otelleri tarafından sunulan güzel kahvaltınız sonrası akşamları kerpe restoranları ile akşam yemeğinizi yiyebilir ardından gece sabaha kadar eğlencenin dibini vurabilirsiniz.

Kerpe ayrıca size güzel bir sabah yürüyüşü için sahil dışında ormanlık alanıylada eşsiz bir tatil sunar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan parkurlarda dahil olmak üzere ormanın çeşitli noktalarında sabah yürüyüşleri yapabilir veya arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebilmek için uzun doğa yürüyüşleri gerçekleştirerek yeşil ve mavinin güzelliklerini görebilirsiniz.

Kerpe size sunduğu kaliteli hizmetlerin yanında en çok merka ettiğiniz buraya nasıl varacağınız olduğunu düşünüyoruz. Kerpe nerede sorunuzu şöyle cevaplamaya çalışalım. Kerpe, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir tatil köyüdür. Kendi özel aracı ile geneler E-5 üzerinden ulaşabilirken, otobüs firmalarını tercih edenler öncelikle İzmit otogar’a gelmeleri gerekmektedir. Buradan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ile veya özel firmalarla Kandıra otogarına yaklaşık 45 dakika da gidebilirler. Kandıra otogarından Kerpe arabalarına hemen binebilirsiniz yaklaşık 25 dakikalık bir yolculuk sizi bekliyor olacak. Keyifli bir yazının daha sonuna geldik bu yazı Kerpe’de geçirmeniz dileğiyle...

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Kerpe PansiyonlarıKerpe OtelleriKerpe Nerede
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