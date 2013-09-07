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Karadeniz'den adeta palamut fışkırıyor

Av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'de balıkçılar, hava şartlarının mevsim normallerine dönmesiyle açıldıkları Karadeniz'den binlerce kasa palamutla döndü.

Karadeniz'den adeta palamut fışkırıyor

Av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'de balıkçılar, hava şartlarının mevsim normallerine dönmesiyle açıldıkları Karadeniz'den binlerce kasa palamutla döndü.

07 Eylül 2013 Cumartesi 12:25
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Karadeniz'den adeta palamut fışkırıyor

ORDU -  Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'e palamut akını başladı. Hava muhalefeti nedeniyle 1 Eylül'de başlayan sezonun ilk günlerinde istedikleri avcılığı yapamayan balıkçılar, hava şartlarının mevsim normallerine dönmesiyle açıldıkları Karadeniz'den binlerce kasa palamutla döndü.

1 Eylül'de gırgır tekneleri için av yasağının kalkmasının ardından olumsuz hava şartları nedeniyle istedikleri gibi denize açılamayan balıkçıları, hava şartlarının düzelmesiyle yeniden "vira bismillah" dedi. Gırgır tekneleriyle Karadeniz'e açılan teknelerin ağları palamutla dolarken, balıkçıların yüzü de güldü.

Bereketli bir avın ardından AA muhabirine açıklama yapan balıkçı Mustafa Molluoğlu, av sezonunun açılmasının ardından ilk defa bereketli bir gece yaşadıklarını belirtti. Karadeniz'e açıldıkları 40 metrelik gırgır teknesiyle beklemedikleri bir palamut avı gerçekleştirdiklerini ifade eden Molluoğlu, "Sadece biz bir gecede 600 kasa palamut avladık" dedi.

Limana bol miktarda palamutla döndükleri için mutlu olduklarını anlatan Molluoğlu, "Bu bolluk bize sezonun da iyi geçeceğinin mesajını veriyor" diye konuştu.

Kendileri gibi başka teknelerin de bol miktarda palamut avladığını dile getiren Molluoğlu, şöyle devam etti:

"Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona ermişti ancak bölgemizde hava şartları olumsuz olduğu için birçok balıkçı denize açılamamış, birçoğu ise açıldıkları denizden eli boş dönmüştü. Havaların düzelmesiyle birçok balıkçı gibi biz de denize açıldık. Vakit harcamadan 'vira bismillah' diyerek ağlarımızı denize serdik. 3 saatin ardından ağlarımızı toplamaya başladığımızda hiç ummadığımız bir manzara ile karşılaştık. Binlerce palamut ağlarımıza takılmıştı. Bu bolluk karşısında şaşırdık ve mutlu olduk."

Bin 200 kasa palamutla kıyıya döndüler

Molluoğlu, tezgahların bugünden itibaren palamutla şenleneceğini, fiyatların da bolluk devam etmesi durumunda düşeceğini belirtti.

Başka teknede balıkçılık yapan Alper Yüksek de 10 yıldır balık avladığını, ilk defa bu kadar bol miktarda palamut avlamayı başardıklarını söyledi. Denizden bin kasaya yakın palamut çıkarmayı başardıklarını anlatan Yüksek, bu sezon vatandaşların bol miktarda palamut tüketebileceğini ifade etti.

Resul Şahin ise Karadeniz'den adeta " palamut fışkırdığını", gece açıldıkları denizden bin 200 kasapalamut avlayarak limana döndüklerini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 12:26
Anahtar Kelimeler:
Palamut
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