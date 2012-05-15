Karadeniz'de kirlilik alarmı

SİNOP - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat; AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki kirlilik ve balık çeşitliliğinin azalmasına yönelik yapılan araştırmalarda evsel ve endüstriyel atıklar sebebiyle yakın gelecekte balık yaşamının sona ereceği sonucuna ulaşıldığını savundu.

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, kirliliğe bağlı olarak Karadeniz'de 30 yılda balık türü zenginliğinin bozulduğunu kaydeden Bat, ''Ekonomik değere sahip 23 türden birçoğunun avlanma miktarları kirliliğe bağlı olarak düşüş göstermiştir'' dedi.

Ekonomik değere sahip türlerden sadece hamsi, istavrit, mezgit, sargan ve kalkan yer aldığını söyleyen Bat, kirliliğe bağlı olarak kolyoz, uskumru ve kılıç balığı türleri artık Karadeniz'de görülmediğini de belitti.