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Karadeniz'de kirlilik alarmı

Sinop Üniversitesi Profesörü Dr. Bat: ''Karadeniz,kendisine kıyısı bulunan ülkeler önlem almadıkça,gelecekte çöp yığını haline gelecek" dedi

Karadeniz'de kirlilik alarmı

Sinop Üniversitesi Profesörü Dr. Bat: ''Karadeniz,kendisine kıyısı bulunan ülkeler önlem almadıkça,gelecekte çöp yığını haline gelecek" dedi

15 Mayıs 2012 Salı 12:44
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Karadeniz'de kirlilik alarmı
SİNOP - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat; AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki kirlilik ve balık çeşitliliğinin azalmasına yönelik yapılan araştırmalarda evsel ve endüstriyel atıklar sebebiyle yakın gelecekte balık yaşamının sona ereceği sonucuna ulaşıldığını savundu. 
Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, kirliliğe bağlı olarak Karadeniz'de 30 yılda balık türü zenginliğinin bozulduğunu kaydeden Bat, ''Ekonomik değere sahip 23 türden birçoğunun avlanma miktarları kirliliğe bağlı olarak düşüş göstermiştir'' dedi.
Ekonomik değere sahip türlerden sadece hamsi, istavrit, mezgit, sargan ve kalkan yer aldığını söyleyen Bat, kirliliğe bağlı olarak kolyoz, uskumru ve kılıç balığı türleri artık Karadeniz'de görülmediğini de belitti.
Karadeniz çok dar bir eşikle Marmara'ya açılan dünyanın tipik iç denizlerinden biri olduğuna dikkati çeken Bat: "Su sirkülasyonu oldukça az, böylesine durağan bir su yapısına sahip Karadeniz'e, kıyısı olan başta Türkiye, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan gibi ülkelerin hem evsel hem de endüstriyel atıklarının önemli miktarları boşaltılmakta. Karadeniz, kendisine kıyısı bulunan ülkeler önlem almadıkça yakın bir gelecekte çöp yığını haline gelecek'' diye konuştu.
 

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 04:45
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
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