Levrek avcılığın son yıllarda giderek azaldığına dikkati çeken Gündoğdu, zaman zaman nadir de olsa bu büyüklükte levrek avlandığını dile getirdi.
Gündoğdu, avlanan levreği 500 liradan satışa sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Şu an avlanan levrek yaklaşık 1 metre boyunda ve 8 kilogram ağırlığında. Tezgahımıza koyduk, vatandaşlarda ilgi gösteriyor. Ancak fiyatı 500 lira olmasından ötürü herkes alamıyor. Daha çok büyük restoranlar tercih ediyor. Biz de şimdilik tezgahımıza koyduk. Alıcısı olursa satacağız. Alıcı çıkmaz ise mutlaka büyük restoranlar satın alacaktır."
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