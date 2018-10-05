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Karadeniz yaylalarında güz vakti

Eşsiz doğası ve huzur vadeden ortamıyla ziyaretçilerini ağırlayan Karadeniz yaylalarında güz mevsimi yaşanıyor.

Karadeniz yaylalarında güz vakti

Eşsiz doğası ve huzur vadeden ortamıyla ziyaretçilerini ağırlayan Karadeniz yaylalarında güz mevsimi yaşanıyor.

05 Ekim 2018 Cuma 15:08
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Karadeniz yaylalarında güz vakti

Yüksek rakımlarda nemden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sunan Karadeniz'in yaylalarında Sonbahar ile birlikte soğuk havanın etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde, güneş ve bulutlar adeta kovalamaca oynuyor.

Doğu Karadeniz'in 430 yaylası ile en fazla yaylaya sahip kenti Gümüşhane'nin Kadırga, Karakaya, Beytarla- Komanyurt yaylalarında ekim ayına rağmen dağlar, yeşile bürünmüş rengiyle doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Yeşilin güz mevsimine rağmen rengini esirgemediği yaylalarda kalanlar yavaş yavaş dönüş yoluna geçerken, soğuk havaya rağmen "güz yaylası"nın keyfini çıkaranlara da rastlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarakayaBeytarla- KomanyurtGüz Yaylası
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