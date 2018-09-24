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Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamutla limana yüzleri gülerek dönüyor.

Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamutla limana yüzleri gülerek dönüyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:32
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Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan Karadenizli balıkçılar, bol miktarda palamut avlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Limanda bekleyen kamyonetlere yüklenen palamutlar, iç bölgelere gönderiliyor.

"Güzel bir sezon geçiriyoruz"

Akçakoca Su Ürünler Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, çok güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Karakaş, palamut avlanmaya çıkan teknelerin boş dönmediğini belirterek, "Havalar düzeldi. Poyraz bittikten sonra çok güzel palamut avcılığı var. Çok aşırı değil ama güzel. Bolluk var ve fiyatlar uygun. Balık çok iyi şu anda. Büyük gırgırlar bin-5 bin, ufak tekneler 50-100 kasayla dönüyor. Herkes bir şeyler tutuyor. Güzel bir hareketlilik var." ifadelerini kullandı.

Palamut bolluğunun fiyatları da etkilediğini aktaran Karakaş, "Balıkçılar tabii ki bu durumdan memnun. Sadece balıkçılar değil, alan da satan da herkes memnun. Balık fiyatları uygun. Balık boyutları da çok iyi. Palamudun bol olması diğer balıkların da fiyatını düşürüyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PalamutMustafa KarakaşAkçakoca Su Ürünler Kooperatifi
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