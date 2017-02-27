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'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor

Zonguldak'ta 45 yıldır döküm atölyesi işleten Özden, kömürle işlediği masa saatleri ve pirinç ile alüminyumdan ürettiği madenci heykelleriyle şehrin üretim kültürünü hediyelik eşyalara yansıtıyor.

'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor

Zonguldak'ta 45 yıldır döküm atölyesi işleten Özden, kömürle işlediği masa saatleri ve pirinç ile alüminyumdan ürettiği madenci heykelleriyle şehrin üretim kültürünü hediyelik eşyalara yansıtıyor.

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:27
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'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta döküm atölyesi sahibi 65 yaşındaki Nazmi Özden, "kara elmas" olarak nitelendirilen kömürden yaptığı masa saatleri, pirinç ve alüminyumdan işlediği madenci heykelleriyle, kentin üretim kültürünü hediyelik eşyalara yansıtıyor.

"Emeğin başkenti" Zonguldak'ın simgesi taş kömürü, bir yandan ülke ekonomisine katkı sağlarken diğer yandan da kentin sosyal yaşamını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Alüminyum ve pirinçten (bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi) yapılan, elinde fener tutan madenci heykelleri ile kömür tozunun kalıba dökülmesiyle hazırlanan taş kömürü şeklindeki saatler, kente gelen yerli ve yabancı turistler tarafından satın almasının yanı sıra bölgeye gelen üst düzey yetkililere de hediye ediliyor.

Yaklaşık 45 yıldır döküm atölyesi işleten 65 yaşındaki Nazmi Özden'in, alüminyum ve pirinçten yaptığı madenci heykelleri ile yerin metrelerce altından çıkan taş kömüründen hazırladığı kömür saatleri, kente gelen yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.

"Zonguldak kömürle var olmuş bir şehirdir"

Özden, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışından dışından sipariş verildiğini ve Türkiye'de düzenlenen festivallerin çoğunda ürünlerinin sergilenmesinin heykellerine ve saatlerine olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Maden ocaklarında elinde fener tutan, vagon çeken ve kazma taşıyan madencileri anlatan hediyelik eşyalar ürettiğini belirten Özden, heykellerin yanı sıra kömür saatlerinin de şehirle özdeşleşen semboller olduğunu aktardı.

Özden, büyük bir madenci heykelinin yapımının en az iki gün sürdüğünü ve masa saatlerini siparişle ürettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Birinci gün kalıplama ve döküm yapıyoruz. Başka bir gün de tesviye ve montajını yapıyoruz. Her gün 20 madenci heykeli ve kömür saati yapıyorum. Siparişlerin yoğunluğuna göre sayı artabiliyor. 10 santimetre ile 2 metre uzunluğunda değişen heykellerin fiyatı, kullanılan malzeme ve ebada göre değişiyor."

Zonguldak'ı "kömürle var olmuş bir şehir" olarak nitelendiren Özden, "Şehrin tanıtımı da en iyi maden işçisiyle olur. Saat ve heykellerin, madencisi ve kömürüyle tanınan kentimizi simgelediğine inanıyorum." ifadesini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Kara ElmasMadencilikFigür
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