MUĞLA - Bodrum'da çenesi parçalanmış halde bulunduktan sonra Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürülen caretta carettanın tedavi süreci başlatıldı. "Akut-3" ismi verilen kaplumbağa için 3D yöntemiyle geliştirilen protez çene tasarlandı.



Daha sonra bir firmaya yaptırılan titanyum alaşımlı protez çene kaplumbağaya takılarak, uyum süreci takip edildi. Caretta caretta, yaklaşık 2 aylık sürecin sonundaprotez çenesini kabullenerek kullanmaya başladı.



"Kaplumbağanın rehabilitasyonda önemli bir aşama"



DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir deniz kaplumbağasına, ilk kez 3D yazıcıyla geliştirilerek protez çene takıldığını söyledi.



"Akut-3" isimli caretta carettanın bakım ve tedavisinin sürekli suda yapıldığı belirten Kaska, "Kaplumbağanın titanyum malzemeyi kabul etmesi, normal davranışlarını sergilemeye başlaması rehabilitasyonda çok önemli bir aşama" dedi.



Caretta carettanın henüz doğal beslenme sürecine girmediğini, elle yapılan beslemede ise yeni çenesini kullanabildiğini vurgulayan Kaska, "Operasyonun ardından geçen sürede kaplumbağa protez çeneyi kabullenmiş durumda. Suda 30 dakika civarında uyuyabiliyor. Bunlar rehabilitasyon sürecinde iyiye giden işaretler" diye konuştu.



Kaplumbağanın iki günde bir beslendiğini bildiren Kaska, doğal ortamında tekrar beslenmesi için gerekenlerin yapıldığını, suya dalmaya başladığında ve kendi besinini yakalayabildiğinde denize salınacağını kaydetti.



Kaska, 3D protez tekniğinin oldukça masraflı bir yöntem olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Kaplumbağaların tedavisi sadece bu şekilde yapılacak diye bir şart yok. İhtiyaç durumunda yapılabilir ama kaplumbağanın kendisi de eksik kısmı yenileyebiliyor. Bu durumda böyle bir yapıya gerek yok. Tedavisi antibiyotik ve vitamin takviyesiyle yapılabileceği gibi operasyonla da olabilir."



Kaska, operasyonun ardından kaplumbağanın gelişiminin normal seyretmesinin, DEKAMER'in dünyada önemli yere geldiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.



