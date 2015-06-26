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Kapadokya'da balon kazası: 18 yaralı

Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu, sıkıştırılmış gaz açığa çıktı, gazın alev almasıyla birlikte balondaki 18 kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

Kapadokya'da balon kazası: 18 yaralı

Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu, sıkıştırılmış gaz açığa çıktı, gazın alev almasıyla birlikte balondaki 18 kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

26 Haziran 2015 Cuma 08:21
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Kapadokya'da balon kazası: 18 yaralı
NEVŞEHİR

Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu, balonun havalanmasını sağlayan sıkıştırılmış gaz açığa çıktı. Gazın alev almasıyla birlikte balondaki 18 kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

Alınan bilgiye göre, turistlere tur yaptıran sıcak hava balonu sabah erken saatlerde merkeze bağlı Göreme beldesinden havalandı. Tur sonunda Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Üzengi Vadisi'ne indirilmeye çalışılan balon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sert iniş yaptı.

Sepetinin zemine sert çarpması sonucu balonun havalanmasını sağlayan sıkıştırılmış gazın bir miktarı açığa çıktı. Gazın alev almasıyla birlikte pilot ve turistlerin vücutlarında yanıklar oluştu.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Sivil Havacılık Nevşehir Temsilciliği ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

Yaralıların büyük kısmı taburcu edildi

Nevşehir Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, balonun 20 kişilik olduğunu ve kazada 18 kişinin yaralandığını bildirdi. 

Ünlübay, Nevşehir Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, kazanın düşme değil, sert iniş vakası olduğunu belirterek, "Balon biraz sepete devrilmiş. 20 kişilik balondu. 18 yaralıyı hastanelere naklettik" dedi.

Balondakilerin 14'ünün Çin, 2'sinin ABD, birinin Brezilya, 2'sinin Yunanistan vatandaşı ve birinin de Türk olduğunu kaydeden Ünlübay, şu bilgileri verdi:

"Bütün yaralıları il merkezindeki hastanelere naklettik. Devlet hastanemizde 6, özel hastanelerin birinde 7, diğerinde 5 yaralı var. Hastaların genel durumları çok iyi. Ağır yaralımız yok. Hepsinin ufak tefek sıyrıkları var. Pilotta muhtemelen devrilme esnasında hortum çıkmasından kaynaklanan bir yanık var. Yanıklar birinci derece. Kollarında ve başında hafif yanık var."

Devlet Hastanesinde tedavi edilen yaralıların büyük kısmının taburcu edildiğini ifade eden Ünlübay, kısa sürede tüm yaralıların taburcu edilmesini beklediklerini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:20
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Kapadokyada Balon Kazası: 18 Yaralı
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