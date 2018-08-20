Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
232.679
DOLAR
6.0771
STERLİN
7.6793
EURO
6.9331
Kapadokya'da turist yoğunluğu
Kapadokya'da turist yoğunluğu
İnternet kullanımı artıyor
İnternet kullanımı artıyor
'Bayramda kurbanlık varken kendinizi kurban etmeyin'
'Bayramda kurbanlık varken kendinizi kurban...
Son anların adamı Negredo
Son anların adamı Negredo
Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye çevirdi
Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye...

Kapadokya'da turist yoğunluğu

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyenler, yoğunluk oluşturdu.

Kapadokya'da turist yoğunluğu

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyenler, yoğunluk oluşturdu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:34
0 Okunma
Kapadokya'da turist yoğunluğu

NEVŞEHİR

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Çoğunlukla Uzak Doğulu turistlerin tatillerini geçirdiği bölgede, izinlerini memleketlerinde geçirmek için gelen gurbetçiler ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte yoğunluk arttı.

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu peribacaları arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kapadokya’da alternatif etkinlikler arasında yer alan at ve deve turlarına da turistler ilgi gösteriyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sahil kenarlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yerli turistin Kapadokya'yı tercih ettiğini aktaran Durmaz, "Kapadokya İç Anadolu’nun ortasında olduğu için günübirlik gelen ziyaretçiler, yurt dışından gelen gurbetçiler ve Uzak Doğu ile Güney Amerika ülkelerinden gelen yabancı turistler Kapadokya’da yoğunluk yaşanmasına neden oldu." dedi.

Mersin’den günübirlik Kapadokya’yı gezmek için gelen Ülke Dağhan, "Kapadokya’yı keşfetmek için geldik. Her şey çok güzel, çok keyifli. İnanılmaz bir zaman geçiriyorum. Görmek istediğim bir yerdi ve çok memnun kaldım geldiğim içim. Kapadokya, tekrar tekrar gelinecek ve herkesin görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Ragip Koçer de "Tatil için ülkemize geldik. Çok seviyoruz Türkiye’yi. Lakin senede bir kez gelebiliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Denizimiz yok ama çok değişik coğrafyaya sahip bölgemiz var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor, lakin biz yerli turistlerin de Kapadokya’ya gelmesini istiyoruz. Tatil yapmak için deniz şart değil. Ben Almanya’daki arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum ve bol bol fotoğraf çekip gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde'den Kapadokya’yı gezmek için gelen Ömer Özer de bayram tatilini değerlendirmek için bölgeye geldiklerini ve çok hoş vakit geçirdiklerini kaydetti. 

AA

Son Güncelleme: 20.08.2018 13:36
Anahtar Kelimeler:
Turist YoğunluğuKapadokya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayburtlu işçi emeklisinin saat merakı
Bayburtlu işçi emeklisinin saat merakı
Fransız genç, Müslüman oldu
Fransız genç, Müslüman oldu
40 yıl emek verdiği Hierapolis'e veda ediyor
40 yıl emek verdiği Hierapolis'e veda ediyor
Kars kazı Çıldır Gölü'nün serin sularında
Kars kazı Çıldır Gölü'nün serin sularında
Siyez buğdayı 3 bin yıl sonra Frigya'ya döndü
Siyez buğdayı 3 bin yıl sonra Frigya'ya döndü
Mehmetçik'in Afrin'de bulduğu hasta leylek tedavi edilecek
Mehmetçik'in Afrin'de bulduğu hasta leylek tedavi edilecek
Çanakkale'de feribot karaya oturdu
Çanakkale'de feribot karaya oturdu
Gaziantepli beşizler evlerine kavuştu
Gaziantepli beşizler evlerine kavuştu
Kavuşmayı bekleyen aşıkları trafik kazası ayırdı
Kavuşmayı bekleyen aşıkları trafik kazası ayırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ