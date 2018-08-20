Kapadokya'da turist yoğunluğu

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Peribacaları, doğal kaya oluşumları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Çoğunlukla Uzak Doğulu turistlerin tatillerini geçirdiği bölgede, izinlerini memleketlerinde geçirmek için gelen gurbetçiler ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte yoğunluk arttı.

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu peribacaları arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kapadokya’da alternatif etkinlikler arasında yer alan at ve deve turlarına da turistler ilgi gösteriyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sahil kenarlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yerli turistin Kapadokya'yı tercih ettiğini aktaran Durmaz, "Kapadokya İç Anadolu’nun ortasında olduğu için günübirlik gelen ziyaretçiler, yurt dışından gelen gurbetçiler ve Uzak Doğu ile Güney Amerika ülkelerinden gelen yabancı turistler Kapadokya’da yoğunluk yaşanmasına neden oldu." dedi.

Mersin’den günübirlik Kapadokya’yı gezmek için gelen Ülke Dağhan, "Kapadokya’yı keşfetmek için geldik. Her şey çok güzel, çok keyifli. İnanılmaz bir zaman geçiriyorum. Görmek istediğim bir yerdi ve çok memnun kaldım geldiğim içim. Kapadokya, tekrar tekrar gelinecek ve herkesin görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Ragip Koçer de "Tatil için ülkemize geldik. Çok seviyoruz Türkiye’yi. Lakin senede bir kez gelebiliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Denizimiz yok ama çok değişik coğrafyaya sahip bölgemiz var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor, lakin biz yerli turistlerin de Kapadokya’ya gelmesini istiyoruz. Tatil yapmak için deniz şart değil. Ben Almanya’daki arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum ve bol bol fotoğraf çekip gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde'den Kapadokya’yı gezmek için gelen Ömer Özer de bayram tatilini değerlendirmek için bölgeye geldiklerini ve çok hoş vakit geçirdiklerini kaydetti.