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Kanser hastası kadınlar el sanatları ile moral buluyor

Batman'da, kanser tedavisi gören 15 kadın "İşim Var Gücüm Var" projesi kapsamında el sanatları ile ilgilenerek kanserle mücadeleyi daha güçlü ve umutlu sürdürüyor.

Kanser hastası kadınlar el sanatları ile moral buluyor

Batman'da, kanser tedavisi gören 15 kadın "İşim Var Gücüm Var" projesi kapsamında el sanatları ile ilgilenerek kanserle mücadeleyi daha güçlü ve umutlu sürdürüyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:07
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Kanser hastası kadınlar el sanatları ile moral buluyor

Batman'da İŞKUR, Batman Bölge Hastanesi, HEM ve Batman Belediyesi işbirliğiyle kanser tedavisi gören kadınlara yönelik "İşim Var Gücüm Var" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 16-45 yaş arası kanser tedavisi gören 15 kadına yönelik açılan kursta, kadınlar yapma çiçek, kokulu taş, gelin damat süsleri, nikah şekerleri, keçe çanta gibi el sanatlarını öğrenerek geleceğe umutla bakıyor.

İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR organizasyonunda Batman Bölge Hastanesi Onkoloji Bölümü psikologları eşliğinde, HEM ve Batman Belediyesinin desteğiyle kanser tedavisi gören kadınlara yönelik "İşim Var Gücüm Var" projesini hayata geçirildiklerini, bu kapsamda kanser tedavisi gören kadınlara yönelik kurs açtıklarını söyledi.

Kursa kanser tedavisi gören 15 kadının katıldığını dile getiren Eviz, "Bu projeyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Atölye giderlerini günlük 25 lira. Ücretlerini İŞKUR karşılıyor. Belediye ulaşım sağlıyor. Onkoloji servisi ve psikologlar ruhen daha dinamik olsunlar diye zaman zaman destek veriyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlerin morallerinin kursa başladıkları 3 ay öncesine göre çok daha iyi olduğunu gözlemlediklerini bildiren Eviz, kanser hastalığının tedavisinde moral ve motivasyonun tedavi sürecini olumlu etkilediğini belirtti.

Girişimcilik belgesi de verilecek

Proje sayesinde kadınların morallerinin yükseldiğini, üretken olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Eviz, "Kurs sayesinde kanser tedavi gören kadınların morallerinin çok yüksek olduğunu gördük. Bu bizi mutlu etti. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların morallerinin düzgün olması hepimizin mutlu ediyor. Kurs sonunda bir alışveriş merkezinde sergi açacağız. Bu sergi sayesinde kadınlar ürettikleri malzemeleri satışını gerçekleştirebilecek. Ayrıca, kadınlara girişimcilik eğitimi imkanı sunarak girişimcilik belgelerini de vereceğiz. İsteyen bu sahada iş kurma potansiyeline de sahip olacak." diye konuştu.

Eviz, 4 kurumun bir araya gelerek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini, proje ile ağır tedavi gören insanları hayata bağlamak istediklerini aktararak, "Bu hedef kitleyi tıpla beraber ruhen desteklemiş olduk. Hem üretime hem de ailelerine katkıları sağlanmış oldu. Dolayısıyla bir proje ile birçok hedefi yakalamış olduk." dedi.

"Ürettikçe mutlu oluyorlar"

Geleneksel el sanatları eğitmeni Hidayet Yiğitalp de kursa katılanların kanser hastası olduklarını belirterek, bazılarının halen tedavilerinin sürdüğünü bazılarının da belli periyotlarla kontrole gittiğini söyledi.

Kadınların burada el sanatlarını öğrendiğini bildiren Yiğitalp, "Kursa geldikten sonra kadınlar bir şeyler yaptıkça, ürettikçe ve bunların değerini gördükçe mutlu oluyorlar. Bu da onların ruh haline yansıyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Fatime Kavan ise hastalıklarından dolayı psikolojilerinin bozuk, huzursuz ve sıkıntılı olduklarını anlatarak, kursa geldikten sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini, kurs sayesinde hayata daha güzel baktıklarını söyledi.

Kursiyer Sultan Soyvural da kurs sayesinde sosyalleştiklerini ifade ederek,"Bu kursun hastalığımız üzerinde çok olumlu etkisi oldu. Şu an çok daha iyiyiz. Moralimiz çok daha iyi. Burada huzur buluyoruz. Evde iken zaman geçmiyor. Sıkıntı ve stres yapıyorduk. Ama buraya geldikten sonra zaman iyi geçiyor. Arkadaşlarla eğleniyoruz, iş öğreniyoruz. Bundan sonra iş düşünüyoruz. Projeyi hayata geçirenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BatmanİşkurEl SanatlarıKanser Hastası Kadınlar
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