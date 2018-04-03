Kanser hastası iki kadının umre hayali gerçek oldu

Kanser tedavisi gören iki kadın, tedavi gördükleri hastanede 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hazırlanan proje sayesinde, yıllardır kurdukları umre hayaline kavuştu.

İki kanser hastası ve bir hasta yakınının umre hayali, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (LÖSEMA) ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşiyor.

Hayalini kurdukları ancak imkansızlıklar nedeniyle şimdiye kadar gidemedikleri kutsal topraklara gitmeye hazırlanan kanser hastası Songül Arıcı ile Zahide Eke, sevinçlerini dile getirdi.

Meme kanserini dört yıllık tedavi sonrası yenen Songül Arıcı, kendisini artık hasta olarak görmediğini ve çok iyi hissettiğini söyledi.

Umreye gitme hayalinin hep olduğunu ancak şimdiye kadar gidemediğini anlatan Arıcı, "Bir gün telefonum çaldı. Umre'ye gideceğimi söylediler. İnanamadım, hala şoktayım. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Benim böyle bir isteğim hep vardı. Ama imkansızlıklardan dolayı hayalini bile kuramıyordum. 'Zamanı var, çocuklar okuyup büyüyecek, evimin borcu bitecek, ondan sonra gideceğim' diyordum. Haber geldiğinde çok duygulandım, ağladım." diye konuştu.

"Umre'ye gitmeyi çok istiyordum"

Meme kanseri tedavisi süren Zahide Eke de hastanenin kendilerine böyle bir imkan sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tedavisinin 7 yıldır devam ettiğini anlatan Eke, "Umre'ye gitmeyi çok istiyordum. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Haberi alınca çok duygulandım. Kanser olan hastalar morallerini bozmasın, yüksek tutsunlar. Ben öyleyim. Hastalığı misafir gibi görüyorum. Geldi, gidecek." dedi.

Zahide Eke'nin eşi Hüseyin Eke de eşiyle beraber yedi yıldır hastaneye gidip geldiklerini, bu süreçte eşine destek olduğunu söyledi. Hüseyin Eke, Umre'ye gitmeyi çok isteyen eşine kutsal topraklarda eşlik edeceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Hastane sosyal hizmet uzmanı Arzu İncediş, Kanser Haftası'nda hastaların kendilerini iyi hissetmeleri için etkinlikler yaptıklarını belirterek, her sene 3 hastanın Umre'ye gönderileceğini ifade etti.