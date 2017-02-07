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Kanser hastalarına destek için saçlarını kazıttılar

Giresun'da çevrelerindeki kanser hastalarına destek olmak ve moral vermek isteyen iki kadın, saçlarını kazıttı.

Kanser hastalarına destek için saçlarını kazıttılar

Giresun'da çevrelerindeki kanser hastalarına destek olmak ve moral vermek isteyen iki kadın, saçlarını kazıttı.

07 Şubat 2017 Salı 16:04
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Kanser hastalarına destek için saçlarını kazıttılar

Giresun'da iki kadın, çevrelerindeki kanser hastalarına destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı.

Giresun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 48 yaşındaki Türkan Hocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserle mücadele eden insanlara moral ve motivasyon vermek için saçlarını kazıttığını söyledi.

Maddi olarak ne kadar destek olunursa olunsun hastalıkla mücadelede moralin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Hocaoğlu, "Onların gözündeki o kıvılcımın, mutluluğun her şeye bedel olacağını düşünerek iş arkadaşımla beraber böyle bir şey yapmayı uygun gördük." dedi.

Hocaoğlu, saçlarını kazıttığı için herhangi bir moral bozukluğu yaşamadığını ifade ederek, "Nasıl olsa kökü bende hiç sıkıntı değil. Onları bir nebze mutlu edebilirsem ne mutlu bize. Beni görünce hoşlarına gidecek, en azından yüzlerindeki o gülümsemeyi, mutluluğu göreceğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.

46 yaşındaki Reyhan Umar da 2001 yılında göğüs kanseri nedeniyle kuzenini kaybettiğini dile getirerek, "Çok kısa sürede göğüs kanserine yakalandı ve kaybettik. O dönemde saçının öbek öbek döküldüğünü gördüm ama hiçbir şey yapamadım." ifadesini kullandı.

Kanser hastası arkadaşlarının olduğunu kaydeden Umar, şunları söyledi:

"Hastaların saçları dökülüyor ve üzüntülerini görüyoruz. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünürken biz de saçlarımızı kestirmeye karar verdik. İnşallah diğer insanlara örnek oluruz. Gerçekten kimse yakalanmayacak diye bir şey yok. Maalesef hasta olunabiliyor ve bir ay içerisinde hayatınızı kaybedebiliyorsunuz."

AA

Anahtar Kelimeler:
GiresunKanserKanser HastasıGiresun Kadın Girişimciler Kurulu
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