Kangal köpeği yavrusu alacaklara '4 ay' uyarısı

SİVAS



Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpeği yavrularının, gelişimi olumsuz etkilediği için soğuk havanın etkiliği olduğu kasım, aralık, ocak ve şubat ayları dışında alınması tavsiye edildi.



Kangal ilçesinde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Kangal Araştırma ve Uygulama Dokümantasyon Merkezi Sorumlusu Arif Pir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeği yavrusu alırken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.



Kangal'ın yetişkin bir hayvan olduğunda soğuğa karşı dayanıklılığıyla bilindiğini ancak yavruyken soğuktan olumsuz etkilendiğini anlatan Pir, "Yavru Kangal köpeğinin 5 aylık oluncaya kadar oda sıcaklığında büyütülmesini öneriyoruz. Soğuk hava yavrunun gelişimini olumsuz etkiliyor, vücut direncini düşürüyor ve hastalıklara karşı korunmasız hale getiriyor. Bu nedenle Kangal köpeği yavrusu satın alacaklara yaz aylarında doğan yavruları daha çok tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



Pir, Kangal yavrularının kışın soğuktan korunmak için ağıllarda, ahırlarda tutulduğunu belirterek, bu durumun güneş görmeyen yavrunun kemiklerinin erimesine yol açtığını sözlerine ekledi.



Abdurrahman Şişman ise Kangal ilçesinde 40 yıldırKangal köpeği yetiştiriciliği yaptığını, çiftliğinde yavru köpekler hariç 3 damızlık erkek, 37 tane de dişi Kangal köpeği bulunduğunu söyledi.



Kangallara bakmanın, onlarla uğraşmanın tamamen gönül ve sabır işi olduğunu dile getiren Şişman, Kangal köpeği sahibi olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.



Kangal köpeği yavrusu alacakların yaz aylarını tercih etmeleri gerektiğini ifade eden Şişman, ırkının özeliklerini taşıyan gerçek Kangal köpeklerinin mart-kasım ayları arasında dünyaya gelenler arasından çıktığını dile getirdi.



Kangal köpeği yavrusu satın almak isteyenlere kasım, aralık, ocak ve şubat ayları dışında dünyaya gelen yavruları almalarını öneren Şişman, "Kış yavruları bizim bölgemizde genelde beğenilmiyor. Bölgemiz soğuk olduğu için kışın doğan yavru Kangal köpekleri, gelişimde güçlük çekiyor. Yaz yavruları her zaman daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.



Yavru Kangal köpeği fiyatları hakkında da bilgi veren Şişman, yavruların çiftinin fiyatının bin 500 ila 2 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.



Gerçek bir Kangal köpeğinin nasıl anlaşılacağı hakkında da bilgiler veren Şişman, şunları söyledi:



"Döşü geniş olmalı, patileri büyük, kafa kısmı, kulakları, ağız kısmı toplu bir şekilde olmalı. Arka ayakları sağlam olmalı. Biz burada halk dilinde tavşan ayak deriz. O şekilde olmalıdır. Arka ayaklarında pençe vardır. Biz pençeyi istemeyiz. Sürüye giden bir köpek için pençe iyi değildir. Dağda dolaştığı için bacaklarına zarar veriyor. Bu da kanama yapıyor."



Şişman, yurt dışında bir çok ülkeye Kangal köpeği sattıklarını belirterek, "Almanya, Belçika, Hollanda'da köpek gönderdiğimiz insanlarımız var. Yurt dışında Kangal sevdalısı çok insan var. Buraya geliyorlar yavru alıp götürüyorlar. Bu yavruları iş yerlerinde ya da evlerinde besliyorlar" dedi.