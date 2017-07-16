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Kandıra'nın cazibe merkezi 'Kartal Kayaları'

Yaz turizminin önemli adreslerinden Kandıra'nın Kerpe beldesinde bulunan doğa harikası "Kartal Kayaları", turistlerden ilgi görüyor.

Kandıra'nın cazibe merkezi 'Kartal Kayaları'

Yaz turizminin önemli adreslerinden Kandıra'nın Kerpe beldesinde bulunan doğa harikası "Kartal Kayaları", turistlerden ilgi görüyor.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:24
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Kandıra'nın cazibe merkezi 'Kartal Kayaları'

KOCAELİ 

Kocaeli'nin Karadeniz sahilindeki Kandıra ilçesinin tatil beldelerinden Kerpe'nin kıyı şeridinde bulunan ve "Kartal Kayaları" olarak adlandırılan falez oluşumları, turistlerin ilgi odağı haline geldi.

"Karadeniz'in Bodrum"u olarak anılan Kerpe beldesinin kıyı şeridinde dalga ve rüzgarların aşındırmasıyla binlerce yılda oluştuğu belirtilen kayalıklar, Kandıra'da en fazla turist çeken yerlerinin başında geliyor.

Tatilini Kandıra'da geçirenlerin araçlarıyla rahatlıkla ulaşabildikleri bölge, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek, balık tutmak, fotoğraf çekmek, kamp kurmak, kaya tırmanışı veya dalış yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için farklı bir alternatif sunuyor.

Kayalıklar, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen adrenalin tutkunları için de eşsiz bir fırsat veriyor. Tırmanarak kayaların üzerine çıkan vatandaşlar, 15 metreyi bulan yükseklikten Karadeniz'in serin sularına atlıyor. Çevredeki turistler, maceracıların bu tehlikeli ve cesaret gerektiren atlayışını fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Gün doğumu ve batımını izlemek isteyenlerin de tercih ettiği doğa harikası kayalıklar, fotoğraf meraklıları veya romantik anlar yaşamak isteyen çiftlerin de uğrak mekanları arasında bulunuyor.

Yeni yerler keşfetmek, farklı heyecanlar yaşamak ve yeni insanlarla tanışmak isteyen turistler, özel olarak hazırlanan kamp alanında çadır kuruyor. Kayalıklarda olta atabilen kampçılar, hem balık tutmanın hem de yakaladıkları balıkları mangalda pişirmenin keyfini yaşayabiliyor.

Kartal Kayaları'na, İzmit'ten kalkan Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ulaşılabilirken, kayalara özel araçlarıyla gitmeyi tercih edenler ise D-605 karayolundan Kerpe'ye ayrılan 5 kilometrelik yolu takip ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YazTurizmKandıraCazibe MerkeziKartal Kayalarıönce Vatan
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