Kanalizasyondan demetle dolar çıktı

Tuvaletlerin yanındaki rögarı açmak için çalışma başlatan belediye ekipleri, rögarda 100 dolarlık banknotlar halinde yaklaşık 10 bin dolar buldu. Polis, paranın sahte olup olmadığına ilişkin inceleme başlattı.
AA
Manisa'nın Demirci ilçesinde, bazı tuvaletlerin tıkalı olması nedeniyle çalışma yapan belediye ekipleri, rögarda yaklaşık 10 bin dolar buldu
Tuvaletlerin yanındaki rögarı açmak için çalışma başlatan belediye ekipleri, rögarda 100 dolarlık banknotlar halinde yaklaşık 10 bin dolar buldu. Polis, paranın sahte olup olmadığına ilişkin inceleme başlattı.
AA