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Kamyonet kasasında 'havuz' keyfi

Fethiye'de bir esnaf, plajların ücretli olması nedeniyle çocuklarının serinleyebilmesi için kamyonetinin kasasını havuz şeklinde düzenleyerek suyla doldurdu

Kamyonet kasasında 'havuz' keyfi

Fethiye'de bir esnaf, plajların ücretli olması nedeniyle çocuklarının serinleyebilmesi için kamyonetinin kasasını havuz şeklinde düzenleyerek suyla doldurdu

21 Temmuz 2015 Salı 11:26
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Kamyonet kasasında 'havuz' keyfi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde esnaf Ömer Boyacı, plajlar ücretli olduğu için kamyonetinin kasasını "havuz"a dönüştürdü.

Naylon brandayla kapladığı kasayı suyla dolduran Boyacı ve ailesi, "mobil havuz" sayesinde her gittikleri yerde ücretsiz serinleme imkanı buluyor.

Esenköy Mahallesi'nde demircilikle uğraşan 4 çocuk babası Boyacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki koyların ücretli hale geldiğini ve ailesiyle plaja gittiğinde yüksek bir maliyetle karşılaştığını söyledi.

Çocuklarının yaz aylarında sürekli plaja gitmek istediğini anlatan Boyacı, "Bir koydaki plaja gitmek istediğimizde 25 lira araç giriş parası alıyorlar. Sabah erken gidemezsek yer dahi bulamıyoruz. Ücretler çok yüksek. Ailece denize gittiğimiz zaman 100-150 lira masraf ediyoruz" dedi.

Soruna kendi imkanları dahilinde çözüm bulduğunu, kamyonetinin kasasını naylon brandayla kaplayarak havuza dönüştürdüğünü anlatan Boyacı, çocuklarına zaman zaman eşlik ettiğini belirtti.

 Boyacı'nın kızı Server Betül Boyacı ise kamyonet kasasında hem eğlendiklerini hem de sıcak günlerde serinleme imkanı bulduklarını kaydederek, kamyonetle farklı bir yere gittiklerinde de havuz keyfi yaşayabildiklerini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:23
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKamyonet
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