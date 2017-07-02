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'Kalleşçe sırtından vurup şehit ettiler'

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'dan geriye 4 çocuk ve gözü yaşlı eşi ile annesi kaldı.

'Kalleşçe sırtından vurup şehit ettiler'

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'dan geriye 4 çocuk ve gözü yaşlı eşi ile annesi kaldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:11
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'Kalleşçe sırtından vurup şehit ettiler'

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan YardımcıOrhan Mercan'ın, terör örgütü PKK'nın tehditlerine rağmen görevini yürüttüğü öğrenildi.

Lice'de önceki akşam hain saldırı sonucu katledilen Mercan, geride 4 çocuk ve gözü yaşlı eşi ile annesini bıraktı. Daha önce AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığını yapan Mercan'ın, PKK'lı teröristlerin tehditlerine rağmen 3 yıldan bu yana ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtildi.

Yaklaşık 3 yıldır yardımcılığını yapan, cesareti ve çalışkanlığından dolayı Mercan'ı "sağ kolu" olarak niteleyen AK Parti İlçe Başkanı İsmail Demir, genç siyasetçiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mercan'ın, daha önce PKK'lı teröristlerden tehdit aldığını kendisine ilettiğini söyledi.

Orhan Mercan'ın herkes tarafından çok sevildiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Adeta bir melek gibiydi. Ailesine çok bağlı biriydi, çocuklarını çok severdi. 4 ay önce annesine daha yakın olmak için evini taşıdı. Yaklaşık iki yıl önce terör örgütünden tehdit aldığını benimle paylaştı. O zaman 'partideki görevini bırak, bırakmazsan seni öldürürüz.' diye tehdit almıştı."

Başkan Demir, Mercan'ın savunmasız halde kalleşçe sırtından vurulduğunu vurguladı.

Orhan Mercan'ın ülkesine ve milletine hizmet etmek için elinden geleni yaptığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Elinden geldiği kadar vatandaşın yardımına koşuyordu. Hiç kimse ile husumeti yoktu, sadece davasına bağlılığından dolayı vuruldu. Orhan kardeşim herkese gül uzattı ama onlar kalleşçe sırtından vurarak şehit ettiler. Orhan benim sağ kolumdu, maalesef sağ kolumu kaybettim. İnşallah şehadete kavuştu, mekanı cennettir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AkpLiceBaşkanYardımcıOrhan MercanŞehitönce Vatan
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