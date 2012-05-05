Kakava Şenlikleri başladı

Edirne Kakava Şenlikleri Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Erdem Güyümgüler, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yazın gelişini müjdeleyen Hıdrellez'in, Romanlar için ''bereket'' anlamına geldiğini söyledi. Güyümgüler, ''Sözlük anlamı, kokulu hava, kahkaha, gülmece, eğlenmece olan Kakava, Trakya Romanlarına özgü bir gelenek olup bir nevi bahar karnavalı sayılır. Kakava, Romanların her şeyden çok sevdikleri yazın gelişinden dolayı duydukları sevinci haykırdıkları, neşenin, eğlencenin doruğa çıktığı, hayatı ateş ve su ile kutladıkları şenliktir'' dedi.





Son Güncelleme: 05.05.2012 01:11