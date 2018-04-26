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Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nin programı belli oldu

Edirne'de önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kutlama programı belli oldu.

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nin programı belli oldu

Edirne'de önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kutlama programı belli oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:13
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Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nin programı belli oldu

Edirne'de önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kutlama programı belli oldu.

Programa göre kutlamalara 5 Mayıs Cumartesi günü geleneksel at yarışlarıyla başlanacak. Roman gençleri, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yük atlarıyla hünerlerini sergileyecek.

Aynı gün saat 17.30'da kutlamalar tarihi Sarayiçi'nde devam edecek.

Pek çok turizm şirketinin günübirlik paketleri içerisine aldığı "Kakava" turu sayesinde özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale gibi illerden binlerce turistin geldiği Sarayiçi'ndeki kutlamalar, Kakava ateşinin yanmasına saatler kala başlayacak.

Roman grupların müzikleri eşliğinde eğlencelerin başladığı Sarayiçi'nde protokol üyelerinin karşılanması sonrası üst üste dizilen odunların ateşlenmesiyle devam edecek kutlamalarda katılımcılara Kakava pilavı ikram edilecek.

Nehir ritüeli

Efsaneye göre nehirden çıkacağı beklenen Baba Fingo söylencesiyle günden güne büyüyen Kakava şenlikleri sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edecek. Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüel gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak.

Hıdırellez Şenlikleri kapsamında 6 Mayıs Pazar günü de Saraçlar Caddesi'nde halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, niyet çekme gibi etkinlikler olacak.

Bin 400 yıllık bir gelenek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, şenliklerin yaklaşık 1,5 asırlık kökeni olduğunu belirtti.

Gürkan, günden güne ağırlanan turist sayısının daha da artacağına inandığını kaydetti.

Hıdırellez'in geçen yıl aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne girdiğini anımsatan Gürkan, "Baharın gelişini müjdeleyen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Yurt içi ve dışından her yıl binlerce kişinin katıldığı şenliklerimizde dev Kakava ateşini yine tüm dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesi için yakacağız. Baharı, Türkiye'nin en kadim şehirlerinden biri olan Edirne'de karşılamak, bu heyecana ortak olmak isteyen herkesi medeniyetler şehri Edirne'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKakavaHıdırellez ŞenlikleriHıdırellez
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