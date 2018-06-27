Kahvehanenin duvarlarını müşterilerin fotoğrafları süslüyor

Hayrabolu ilçesinde kahvehane işleten Kadir Çiçek, Çıkrıkçı Mahallesi'nde 1992 yılından beri işlettiği kahvehanesine gelen her müşterinin fotoğrafını çekiyor, çektiği fotoğrafları da çerçeveleterek duvarda sergiliyor.

Kahvehane işletmecisi Çiçek, yaptığı açıklamada, iş yerini ilk açtığı günden beri "hatıra olsun" diye müşterilerinin fotoğrafını çektiğini söyledi.

Müşterilerinin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Çiçek, ilk kez kahvehaneye gelenlerin bu durumu önce yadırgadığını, ancak duvardaki fotoğrafları görünce özel poz verdiğini belirtti.

Çiçek, çektiği fotoğrafları ilk başta kahvehanedeki bir masanın üzerinde sergilediğini aktararak, "Daha sonra masada yer kalmayınca ve diğer müşterilerim de kendi fotoğraflarını sorunca ben de tablo oluşturdum." dedi.

"Dededen toruna bir albüm bu." diyen Çiçek, şöyle devam etti:

"Müşterilerim hayatını kaybettiği zaman onların çocukları, torunları buraya gelip yakınının fotoğrafını görünce mutlu oluyor. Dışarıda yaşayan vatandaşlarımız buraya gelince ben de onların mutluluğunu fotoğraflıyorum artık. Ben kahvehaneye gelen herkesi fotoğrafladım. Yaklaşık 10-12 bin kare fotoğraf çekmişimdir. Bunların 800'ünü ise karta bastırdım ve tablolaştırarak duvarıma astım."