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Kahraman Ömer Halisdemir için tiyatro grubu kurdular

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri, darbeci generali öldüren ve FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen kahraman astsubay Ömer Halisdemir'i anlatacakları tiyatro oyununun provalarını sürdürüyor.

Kahraman Ömer Halisdemir için tiyatro grubu kurdular

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri, darbeci generali öldüren ve FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen kahraman astsubay Ömer Halisdemir'i anlatacakları tiyatro oyununun provalarını sürdürüyor.

20 Şubat 2017 Pazartesi 13:50
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Kahraman Ömer Halisdemir için tiyatro grubu kurdular

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, kantinde sohbet ederken, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in hayatını ve şehit edilişini gönüllü olarak kurdukları tiyatro grubu ile sahnede anlatmaya karar verdi.

Sahne alacakları gün oyunu duygularını tam olarak yansıtabilmek için her gün ders aralarında ve boş vakitlerinde prova yapan öğrenciler, 15 Temmuz'daki "direnişin ve dirilişin" simgesi kahramanı unutturmamak adına, eseri yıl boyunca üniversiteye bağlı okullarda sergilemeyi amaçlıyor.

"Tiyatromuzun konusu Ömer Halisdemir olacak"

NKÜ Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Abdullah Yıldız, kurdukları 16 kişilik tiyatro grubunun Halisdemir'in hayatını anlatacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tiyatromuzun konusu Ömer Halisdemir olacak. Ömer Halisdemir'in doğumundan askerlik döneminden ve vurulma anına kadar olan sahneleri canlandıracağız. Bunu yapmamızdaki amaç Ömer Halisdemir'in vatanı uğruna canını feda etmesiydi. Hayatının her anına değindik. Senaryoyu da öğrenciler yazdı, oynayanlar da üniversite öğrencisi."

"15 Temmuzu hepimiz yaşadık"

Öğrencilerden Osman Kılıç ise 15 Temmuz'u, tiyatroda rol alan bütün öğrencilerin yaşadığını ve darbe girişimi gecesini hatırlatmak istediklerini ifade etti.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da milletçe ayağa kalktıklarını vurgulayan Kılıç, "Oyunumuzun sahnelenmesi için Tekirdağ Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile iletişime geçerek bir destek aldık. Provalara yaklaşık 3 aydır devam ediyoruz. Diğer arkadaşlarımız da 15 Temmuz'u anlatacakları için mutlular. Bu işte hepimiz amatörüz, destekler eksilmediği sürece oyunu daha çok kişiye ileteceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖNamık Kemal ÜniversitesiNKÜ
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