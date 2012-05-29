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Kağıthane'de yeniden kağıt üretilecek

Türkiye'nin ilk kağıthanesinin bulunduğu bölgeye kağıt üretim atölyesi kuruldu

Kağıthane'de yeniden kağıt üretilecek

Türkiye'nin ilk kağıthanesinin bulunduğu bölgeye kağıt üretim atölyesi kuruldu

29 Mayıs 2012 Salı 13:03
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Kağıthane'de yeniden kağıt üretilecek
İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, Evliye Çelebi'nin ''Seyahatname'' adlı eserinde bahsettiği, Türkiye'nin ilk kağıthanesinin bulunduğu bölgeye, kağıt üretim atölyesi kurdu.

Kağıthane'deki tarihi Aziziye Camisi'nin arkasında bulunan ve eskiden Sadabad Sarayı'nın muhafızlarının kaldığı binada kurulan ve 30 Mayıs'ta açılacak atölyede, el yapımı kağıt üretilecek.
Kağıt yapım projesiyle, uzun vadede meslek okulları, güzel sanatlar akademilerinin kağıt ihtiyaçlarını giderilmesi amaçlanıyor. 
Uygur Türkü olan el yapımı kağıt ustası Oğuzhan Tuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede vatandaşlara kağıt yapmayı öğretmeyi amaçladığını söyledi.
Tuğrul, 559 yıllık aradan sonra Kağıthane'yi gerçek adıyla tanıştıracaklarını belirtti.
El yapımı kağıtçılık atölyesinde kağıdın nasıl yapılacağının eğitimini vereceklerini ifade eden Tuğrul, imal edecekleri el yapımı kağıtlarla da ''Esma-ül Hüsna'' adlı sergi açacaklarını dile getirdi.
Tuğrul, dünyada el yapımı kağıt üreten ülkeler pazarının bulunduğunu, Türkiye'nin bu pazarda yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, ''Geleneksel sanatlar denince akla ebru, hat, minyatür geliyor. Bu sanatları ithal kağıtlar üzerine yapmak büyük bir ayıp. Bu sanatlar, geleneksel Türk kağıdına yapılmalı'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 05:03
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
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