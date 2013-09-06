Kağıt toplayıcılarına yeni düzenleme

ANKARA





Ankara Valiliğince yayımlanan genelgeye göre, belediyelerden izin belgesi almayanlar kağıt toplayamayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Valiliği, cadde ve sokaklarda kağıt toplanmasının düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı.

Vali Alaaddin Yüksel, "Ankara İlinde Cadde ve Sokaklarda Kağıt Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ile ilgili genelgede, Ankara'da atık maddelerin toplanması, depolanması ve ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılması gerekirken, bunlara uyulmaması nedeniyle çevre, trafik ve güvenlik sorunlarına yol açıldığını vurguladı.

Yüksel, genelgede şunları kaydetti:

"Kamuoyunda 'sokak toplayıcıları, kağıt toplayıcıları veya çöp toplayıcıları' olarak tanımlanan kişilerce son derece sağlıksız şekil ve şartlarda, uygun olmayan el araçları ve depolama vasıtalarıyla atıkların yerinde ayrıştırılarak toplandığı, çöp birikintilerinin sokak, cadde ve kaldırımlara yayıldığı, görüntü kirliliği yanında vatandaşların sağlıklı çevrede yaşama hakkını da tehdit edecek durumlara yol açıldığı hususu Ankaramıza yakışmamaktadır.

Cadde ve sokakların yırtılan-dökülen çöp torbaları ve birikintileriyle kirletilmesi yanında kayıt dışı ekonomik faaliyetin önlenmesi, bu işi yapan kişilerin kendi yaşam şartlarının iyileştirilmesi ile cadde ve sokak aralarında kontrolsüz faaliyetlerinin düzenlenmesine esas olmak üzere aşağıda belirlenen tertip ve tedbirlerin alınması uygun görülmektedir"

Genelgede dikkat çekilen konular şöyle:

-"Evsel atıklarla iç içe biriktirilen ambalaj atıkları ile konut, işyeri ve işletmelerce biriktirilen ambalaj atıklarının toplanması konusunda başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili belediyelerce gerekli tüm tertip ve tedbirler mevzuatına uygun olarak derhal alınacak.

-Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ilgili belediyelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili kişi, kuruluş, işletme ve yükleniciler arasında koordinasyon sağlanarak düzenlemelere derhal başlanacak.

-Atıkların yetkili olmayan kişilerce toplanması, taşınması ve depolanmasına belediyelerce hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

-İş kıyafetleri belediyelerce belirlenecek

Yetkilendirilmiş kuruluş ve lisanslı, geçici faaliyet belgeli işletmeler ile bunlar adına atık toplayanların, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili belediyelerce belirlenecek iş kıyafetleri, görev kartları ve atık toplamada kullanılan araçlarıyla çalışmaları sağlanacaktır. Bu husus belediyelerin oluşturacağı kontrol ekiplerince aralıksız ve etkin denetlenerek takip altında tutulacaktır. Bu faaliyetler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce de denetlenecek.

Büyükşehir Belediyesi veya ilgili belediyelerin ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasına ilişkin yetkilendirilmiş kuruluş ve yüklenici firmalarla yaptıkları sözleşmelerde, atık toplayıcılarının görev kartları, iş kıyafetleri ve toplamada kullanılan araçlar gibi hususlardan belirtilmeyen varsa, yapılan sözleşmelere bunlar da ek madde olarak konulacak.

-Uygun olmayan el aracı, vasıtalar ve kıyafetlerle atık taşınmasına belediyelerce müsaade edilmeyecek, gerektiğinde polis ve jandarmayla işbirliği yapılacak."

Genelgede bu tertip ve tedbirlere uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 34. maddesi gibi ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda cezai yaptırımların derhal uygulanacağı kaydedildi.