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Kadir Gecesi'nde Hırka-i Şerif'e ziyaretçi akını

Hz. Peygamberin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'e vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yoğun ilgi gösterdi.

Kadir Gecesi'nde Hırka-i Şerif'e ziyaretçi akını

Hz. Peygamberin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'e vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yoğun ilgi gösterdi.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 07:39
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Kadir Gecesi'nde Hırka-i Şerif'e ziyaretçi akını
İSTANBUL - Hz. Peygamberin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'e vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yoğun ilgi gösterdi.

Restorasyon dolayısıyla ibadete kapalı olan ancak ziyaret için bir kısmı açık tutulan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi, ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Hırka-i Şerif, ramazan ayında hafta içi 09.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatlerinde vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazından sonra vatandaşlar, Hırka-i Şerif'i görmek için cami dışından itibaren kuyruklar oluşturdu. Zabıtanın yerleştirdiği demir bariyerler arasında kuyruğa giren vatandaşlar arasında çocuk, yaşlı her yaştan kişi bulundu.

Kadınlarla erkekler, ayrı kapıdan camiye girerken, engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ayrı giriş kapısından, görevli personel refakatinde asansör kullanarak ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Kadir Gecesi dolayısıyla ziyaretçi sayısının artmasına rağmen, Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında salavat getiren vatandaşlardan bazıları, Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Veysel Karani'nin namaz takkesi ve kemerini görünce duygulu anlar yaşadı.

Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla sahura kadar ziyarete açık kaldı. Kutsal emanet, Arife günü ikindi namazının ardından ziyarete kapatılacak. 

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 08:10
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHırka-i ŞerifKadir Gecesi
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