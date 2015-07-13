Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

ANKARA - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan daha hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Beştepe Millet Camii'ne akın eden vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

İstanbul

İstanbullular, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Eyüp Sultan olmak üzere adeta camilere akın etti.

Sultanahmet Camisi'nin avlusu ve çevresinde, iftar saatinden önce hazır bulunan çok sayıda vatandaş, oruçlarını da burada açtı. Daha sonra Sultanahmet Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, akşam namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinledi.

Yatsı ve teravih namazlarında ise Sultanahmet Camisi'nin girişinde ve abdest alma yerlerinde uzun kuyruklar oluştu. Süleymaniye, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinde de aynı görüntüler oluştu. Camilerin kapalı kısımlarının tamamen dolması üzerine bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kartonları camilerin avlusuna ve yeşillik alanlara sererek namaz kıldı.

Edirne

Edirne'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi olmak üzere camileri doldurdu.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye Camisi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programında verdiği vaazda, Kadir Gecesi'nde Allah'ın rahmet kapılarının açık olduğunu, bu gecede dua ve tövbelerin kabul edileceğini söyledi.

Kadir Gecesi dolayısıyla kente gelen çok sayıda gurbetçi ve Batı Trakyalı vatandaş da Selimiye Camisi ve diğer camilerde namaz kılıp, dua etti.

İzmir

İzmir'de, Kadir Gecesi dolayısıyla Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, binlerce inanını buluşturdu.

İzmir İl Müftülüğünün, Kadir Gecesi dolayısıyla valilik, büyükşehir belediyesi, sivil toplum örgütleri ile hayırseverlerin katkılarıyla "Seccadeni Al Konak Camisi'ne Gel Kadir Gecesi'ni Birlikte İhya Edelim" sloganıyla düzenlediği etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılanlar, Kadir Gecesi'ni, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif dinleyerek ve yapılan dualarla karşıladı.

Bursa

Bursa'da çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Ulucami, olmak üzere kentteki birçok camiye gitti. Orucunu açan vatandaşlar, camilerde teravih namazını kıldı.

Orucunu Orhangazi Parkı'nda ve Ulucami'nin avlusunda açan vatandaşlar, caminin girişinde ve şadırvanında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar caminin içinin yanı sıra avlusu ve bahçesinde de teravih namazı kıldı.

Konya

Mevlana Müzesi'nin yanında, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Selim tarafından yaptırılan Selimiye Camisi'nde, Kubbe-i Hadra'nın (Yeşil Kubbe) gölgesinde toplanan çok sayıda vatandaş Kadir Gecesi'nde namaz kılıp, dua etti.

Binlerce kişinin doldurduğu Mevlana Meydanı'nda yer bulamayanlar Mevlana Caddesi üzerine saf tutarak namazlarını kıldı.

Teravih namazı Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan enderun usulüyle kılındı.

Hatay'da çadır kentte Kadir Gecesi

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO çadır kentinde kalan Suriyeli Türkmenler, Kadir Gecesi'nde teravih namazını kılmak için kamp içerisindeki konteyner camiyi doldurdu.

Namaz öncesi Suriyeli din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Çadır kentte okunan yatsı ezanı sonrası aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Suriyeli camiyi doldurdu. Kadınlar da cami yanında kendileri için ayrılan bölmede namazlarını kıldı.

Namaz sonrası Suriye'deki olayların bitmesi ve ülkede hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Adana

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi Adana'da düzenlenen programlarla idrak edildi.

Sabancı Merkez Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi'nde namaz kılıp, dua etti.

Caminin içerisine sığmayan vatandaşlar bahçede namaz kıldı. Gece dolayısıyla vatandaşlara, su, lokum ve şerbet ikram edildi.

Ordu

Ordu'da Ünye ilçe Belediyesince Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen "Bin ay için bir gece uyuma" etkinliği kapsamında yaklaşık 5 bin kişi, şehir stadyumunda teravih namaz kıldı, dua etti.

Ünye Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda, teravih namazı için gelen vatandaşlara seccade dağıtıldı.

Yatsı namazını Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, teravih namazını ise Sultan Ahmet Cami İmam Hatibi Hasan Kara kıldırdı. Çim saha üzerinde kılınan namazda yaklaşık 5 bin kişi saf tuttu. Namazın ardından dua edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır gibi çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki kutsal mekanlar ile Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mekanı ziyaret etti.

Teravih namazının ardından, müftülük yetkililerince Dergah Camisi'nde mevlit okutulurken, kentteki camilerin tamamında özel programlar düzenlendi.

Bu arada, İl Müftülüğü ramazan etkinlikleri kapsamında kentte "Bir gecede okunan Kur'an-ı Kerim hatmi" programı organize etti.

Müftülükte görevli 30 hafız, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Döşeme Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Hafızlar, Kur'an-ı Kerim hatmini aynı gece tamamlamayı hedefliyor.