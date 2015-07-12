Kadir Gecesi af dilenme zamanı

Mefail Hızlı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hızlı mesajında, 13 Temmuz Pazartesi idrak edilecek Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine dikkati çekti.



Kur’an’da mübarek bir sureyle bildirilen Kadir Gecesi'nin, aynı zamanda tövbelerin bolca kabul edildiği kutlu ve faziletli bir gece olduğunun altını çizen Hızlı, "Bu geceyi değerlendirmenin en iyi yolu Peygamber Efendimize indirilen Kur’an-ı Kerim’e en güzel şekliyle yönelmek ve onun eşsiz mesajını anlayıp hayatımıza aktarmaktan geçtiği unutulmamalıdır" ifadesini kullandı.



"Bir ömre bedel olan Kadir Gecesi, ömrümüzün şu anına kadar unutarak, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hatalara ve günahlara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır" diyen Hızlı, şunları kaydetti:



"Aynı zamanda Kadir Gecesi, mükafatların bolca verildiği bir kutsal gecedir. Her türlü kötülüklerden kurtularak iyi ve güzel davranışlarımızı çoğaltmaya fırsatlar sunan bir gecedir. O halde bu eşsiz gecede, müslüman önce günahlarına tövbe edip pişman olmalı, bir daha o günahlara dönmemeye karar verip Allah’tan af dilemeli, üzerinde kul hakkı varsa onu sahibine iade etmelidir."





