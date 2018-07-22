Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü,...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Kadınların 'tırpan' mesaisi

Karslı Karahamza köyünde bazı kadınlar, geleneksel tarım aletlerinden tırpanla ot biçerek hem asırlık geleneği yaşatıyor, hem de erkeklere yardımcı oluyor.

Kadınların 'tırpan' mesaisi

Karslı Karahamza köyünde bazı kadınlar, geleneksel tarım aletlerinden tırpanla ot biçerek hem asırlık geleneği yaşatıyor, hem de erkeklere yardımcı oluyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:29
0 Okunma
Kadınların 'tırpan' mesaisi

Kars'ın Karahamza köyünde bazı kadınlar, geleneksel tarım aletlerinden tırpanla ot biçerek hem asırlık geleneği yaşatıyor, hem de erkeklere yardımcı oluyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde kadınlar, geleneksel tarım aletleriyle tarlada, çayırda erkeklerin en büyük destekçisi olarak biliniyor.

Kadınlar, ot biçilen alana gitmeden tırpanları hazırlayıp, ağız kısmını "masat" denilen taşla keskinleştirdikten sonra ot biçmeye başlıyor. Erkeklere adeta taş çıkartan kadınlar, tarlada yorgunluklarını karpuz yiyerek atıyor.

"Genç kızlar bizi görünce merak edip hevesleniyorlar"

Tırpan çeken kadınlardan Vildan Çiçek,  yaptığı açıklamada, evdeki işleri bitirdikten sonra, tarla ve çayırlarda çalışan erkeklere yardım etmeye gittiklerini söyledi.

Karahamza köyünde kadınların geleneksel tarım aletlerinden tırpan kullanmasının çevre köylere göre çok fazla olduğunu belirten Çiçek, "Bizim köyümüzde yaşayan kadınlar iyi tırpan çeker. Çevre köylerde kadınların tırpan çektiğini nadiren görürsünüz. Çoğu zaman kadınların tırpan çekmesi yadırganırdı. Şimdi öyle değil. Genç kızlar bizi görünce merak edip hevesleniyorlar. Ağabeyim, eşim traktörle biçiyorlar ancak traktörün giremediği yerleri biz tırpanla, zevkle biçiyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir spor oluyor." dedi. 

"Zayıflamak isteyen tırpan çeksin"

Çiçek, tırpan çekmenin vücuda çok faydası olduğunu vurgulayarak, "Bayanlara tavsiyem köylere gitsinler, tarlada çayırda bol bol tırpanla ot biçsinler. Hem vücudumuzun her tarafı çalışıyor, hem de kilo vermek için bulunmaz bir şey. Spor aletleriyle değil, doğal ortamda tırpan çekerek rahatlıkla fazla kilolarını verebilirler." diye konuştu.

Ayşe Demirci de yaz mevsiminde tarla ve çayırlarda çalışan eşlerine destek olduklarını hatırlatarak, "Eşlere destek olmak için geleneksel tarım aletlerini kullanmaya mecburuz." ifadesini kullandı.

Yılmaz Demirci ise kadınların her alanda erkekler gibi çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Gerek köyümüzde yaşayan, gerekse batıda yaşayıp yaz döneminde köye gelen kadınlarımız akrabalarına, eşlerine, kardeşlerine ot biçme zamanında yardım ediyorlar. Traktörlerin çalışmadığı yerlerde kadınlar, tırpanla ot biçerek bizlere yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda spor yaparak sağlıklı oluyorlar." açıklamasında bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KarsKarahamza Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkek liginin kadın antrenörü
Erkek liginin kadın antrenörü
Azat'ın lise yolculuğu gölge öğretmene bağlı
Azat'ın lise yolculuğu gölge öğretmene bağlı
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru zebra sevinci
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru zebra sevinci
Sanayi sitesinin 'en renkli' ustası oldu
Sanayi sitesinin 'en renkli' ustası oldu
Zihinsel engelli gencin resim tutkusu
Zihinsel engelli gencin resim tutkusu
URANÜS BOĞA BURCUNA GEÇiYOR -2-
URANÜS BOĞA BURCUNA GEÇiYOR -2-
Sivas'ta 45 çocuk hayallerini süsleyen hediyelere kavuştu
Sivas'ta 45 çocuk hayallerini süsleyen hediyelere kavuştu
Kobrayı bakıma ihtiyacı olduğu için beslemiş
Kobrayı bakıma ihtiyacı olduğu için beslemiş
Yayla yasağının kalkması peynir üreticilerine yaradı
Yayla yasağının kalkması peynir üreticilerine yaradı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ