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Kadınlar 'güneş paneli' üretecek

Muş'ta düzenlenen "Güneş Paneli Üretimi" kursunda 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 20 kadın, kentte açılacak güneş paneli fabrikasında çalıştırılacak.

Kadınlar 'güneş paneli' üretecek

Muş'ta düzenlenen "Güneş Paneli Üretimi" kursunda 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 20 kadın, kentte açılacak güneş paneli fabrikasında çalıştırılacak.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:18
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Kadınlar 'güneş paneli' üretecek

Muş'ta düzenlenen "Güneş Paneli Üretimikursunu başarıyla tamamlayan kadınlar, kentte açılacak güneş paneli fabrikasında çalıştırılacak.

Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKURMüdürlüğü ile Grup Recif Solar enerji şirketince kent merkezindeki bir atölyede 2 ay önce "Güneş Paneli Üretimi" kursu açıldı.

Yaklaşık 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 20 kadın, Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası süren güneş paneli üretimi fabrikasında çalışacak.

"Amacımız, kadınları istihdama kazandırmak"

Kursta eğitim veren Group Recif Solar Genel Koordinatörü Yüksek Elektrik Mühendisi Turhan Teknur Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güneş paneli üreten personel konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntıyı gidermek için kendi personellerini yetiştirdiklerini anlatan Kiraz, "Gayemiz Muş'ta bir fabrika kurup, yetiştirdiğimiz elemanları kendi fabrikamızda çalıştırmak. İlk etapta 400 işçi çalıştıracağız. Bunların çoğu kadın olacak. Kadın olmalarının nedeni el becerilerinin çok daha yatkın olması. Amacımız, kadınları istihdama kazandırmak. Elektrik enerjisini kendimiz ürettiğimiz için memleket ekonomisine çok büyük faydamız olacak." dedi.

İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Ali Ay, kadınların kursu bitirdikten sonra meslek sahibi olacaklarını vurgulayan Ay, "Kurs boyunca kursiyerlerimize günlük 35 lira cep harçlığı veriyoruz. Kursiyerler dünyanın neresinde olursa olsun güneş paneli üretecek seviyeye gelebilecekler." diye konuştu.

Kursiyerler umutlu 

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Çiğdem Süme de amacının güneş paneli üretimini en iyi şekilde öğrenerek geçimini bu meslekten sağlamak olduğunu belirtti.

Müjde Gürbüz Yılmaz, kursun başarıyla devam ettiğini ifade ederek, "Kursta tamamen elle güneş panelleri üretiyoruz. Fabrikamız açılırsa burada çalışmayı düşünüyorum. Güzel bir meslek. Bu meslek sayesinde bir altın bileziğimiz olacak." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MuşİşkurGüneş Paneli ÜretimiGrup Recif Solar Enerji şirketi
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