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Kadınlar akıllı telefonda fotoğraf uygulamasını erkeklerden çok kullanıyor

Akıllı telefon sahibi bireylerin yüzde 94'ü cihazlarını konuşma dışında en çok internete girmek için kullanırken, her üç kadından ikisinin cihazları fotoğraf çekmek için tercih ettiği belirlendi.

Kadınlar akıllı telefonda fotoğraf uygulamasını erkeklerden çok kullanıyor

Akıllı telefon sahibi bireylerin yüzde 94'ü cihazlarını konuşma dışında en çok internete girmek için kullanırken, her üç kadından ikisinin cihazları fotoğraf çekmek için tercih ettiği belirlendi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:57
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Kadınlar akıllı telefonda fotoğraf uygulamasını erkeklerden çok kullanıyor

Araştırma kuruluşu GfK ve DigitalTalks iş birliğiyle Türkiye’de 15 ilde 15 yaş ve üzeri 1077 akıllı telefon sahibiyle yapılan görüşmede, kişilerin akıllı telefonları konuşmanın dışında en çok ne için kullandıkları tespit edildi.

Buna göre, akıllı telefon sahibi olanların yüzde 94'ü konuşmanın dışında en fazla internete girmek için cihazlarını kullandığını bildirdi. Bunu yüzde 70 ile mesajlaşmak, yüzde 60 ile fotoğraf ve video çekmek, yüzde 40 ile müzik dinlemek, yüzde 10 ile mailleri kontrol etmek, yüzde 10 ile oyun oynamak takip etti.

Akıllı telefon sahibi olan kadınların yüzde 67’si telefonunu fotoğraf ve video çekmek için kullandığını ifade ederken, erkeklerde bu oran yüzde 53 olarak belirledi. Erkeklerin yüzde 13’ü telefonlarından maillerini kontrol ettiğini bildirirken, kadınlarda ise bu oran yüzde 7'de kaldı.

En çok kullanılan mobil uygulama WhatsApp

Telefon sahibi bireylerin en çok kullandığı mobil uygulamaların başında da yüzde 92 ile WhatsApp, yüzde 91 ile Facebook geldi. Mobil uygulamalardan Messenger'a telefonlarında yer verenlerin oranı yüzde 69, Instagram'ı kullananların oranı yüzde 67 ve Twitter'ı kullananların oranı da yüzde 34 olarak belirlendi.

AA

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