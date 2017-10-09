Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kadın mermerci sektörde yeniliklerin öncüsü olmak istiyor

Kocaeli'de, katıldığı girişimcilik kursunun ardından KOSGEB desteğiyle kendi işletmesini açarak Türkiye'nin 7 bölgesine ürün satan Çiğdem Demircioğlu, işini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Kadın mermerci sektörde yeniliklerin öncüsü olmak istiyor

Kocaeli'de, katıldığı girişimcilik kursunun ardından KOSGEB desteğiyle kendi işletmesini açarak Türkiye'nin 7 bölgesine ürün satan Çiğdem Demircioğlu, işini daha da büyütmeyi hedefliyor.

09 Ekim 2017 Pazartesi 12:16
483 Okunma
Kadın mermerci sektörde yeniliklerin öncüsü olmak istiyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 bin 500 metrekarelik alanda kurduğu doğal taş firmasında 5 kişiye istihdam sağlayan bir çocuk annesi 35 yaşındaki Çiğdem Demircioğlu, 2 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği sektörde yeniliklere öncülük eden bir iş kadını olmayı hedefliyor.

Demircioğlu, yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra yaklaşık 5 yıl doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmaların muhasebe ve finans birimlerinde çalıştığını söyledi.

Çalıştığı uzun yıllar boyunca doğal taş sektörü hakkında büyük bir bilgi ve tecrübe edindiğini belirten Demircioğlu, bundan aldığı cesaretle 2015 yılında doğal taş ticareti yapan işletme açmaya karar verdiğini dile getirdi.

"Türkiye genelinde kendi markamızla satış yapıyoruz"

Demircioğlu, işini bıraktıktan sonra KOSGEB desteği alabilmek için girişimcilik kursuna yazıldığını dile getirerek, kurs aldığı süre içerisinde gerekli fizibilite çalışmalarını da tamamladığını anlattı.

Erkek kardeşinin de desteğiyle 3 Ağustos 2015'te firmasını kurduğunu aktaran Demircioğlu, şöyle devam etti:

"Şu an granit mermer işi yapıyoruz. Yurt dışından Türkiye pazarında son 2 yıldır trend olan bir taşı ithal ediyorum. 1,5 milimetre kalınlığında bir doğal taş. Taş çok ince, çok esnek ve kullanım ömrü çok uzun. Başta inşaat ve mobilya sektörü olmak üzere birçok alanda uygulaması var. Yıllık kapasitemiz 35 bin metrekare ve bunun pazarlamasının yapılması gerekiyor. Ürünün tanınması için çok uğraştım. Şu an Türkiye geneline kendi markamızla satış yapıyoruz."

Demircioğlu, sektörde tutunmak için müşterilerine karşı hep samimi olduğunu ve ani kararlar vermediğini vurgulayarak, şu an kemik kadrolarında 5 kişi olduğunu, proje bazlı işlerde bu sayının 15-20'ye kadar yükseldiğini ifade etti.

"Standart kalıpların dışına çıkmak istiyorum"

Kadın girişimci Demircioğlu, kendi firmasını açacağını söylediğinde çevresindekilerin "Kadın mermerci mi olur?" diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiklerini ancak genel olarak olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Çok mutluyum bu işe girdiğim için. Gönül vererek ticaret yapıyorum. Severek yaptıktan sonra her iş oluyor. Türkiye'nin bütün kentlerine ürün satmak istiyoruz. Standart kalıpların dışına çıkmak ve firmamı daha da büyütüp, daha fazla istihdam sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Çiğdem Demircioğlu, kendi işini kurmak isteyen kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendi işini açmayıp bundan korkan arkadaşlarımın alabilecekleri riski iyi hesaplayıp, yola öyle çıkmalarını tavsiye ediyorum. Ben de çok korkuyordum ama başladım. Şu anda teşvikler konusunda iyi bilgilere sahibim. Öncelikle KOSGEB çok iyi destekliyor. Bunun yanı sıra istihdam ettiğiniz personel için devlet de teşvik veriyor. Yani 'Yeter ki siz bir şeyler yapmak isteyin, ben sizin yanınızdayım.' diyor. Sadece nereden başlayacağınızı bilmeniz lazım. Teşviklerden gayet memnunum." 

 

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğal Taş FirmasKocaeliMermer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ