Kadın marangozlar erkeklere rakip oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde "ağaç süsleme ve boyama kursu"na katılan kadınlar, "erkek mesleği" olarak bilinen marangozlukta ortaya koydukları eserlerle adeta erkeklere rakip oldu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursa katılan 23 kadın, kimi zaman hızarın başına geçip odun keserken, kimi zaman da kınalı elleriyle ağır ekipmanları kullanarak oyma işi yapıyor. Kereste kesmek, zımpara yapmak ve ağaç oymacılığı gibi zor işlerde boy gösteren kadınlar, oymacılığın ilk aşamasından itibaren üretimde rol alarak, marangozlukta "biz de varız" diyor.

Kursta, oyma çay tepsisi, oklava, çeyiz sandığı, mücevher kutusu yapan kursiyerler, kursun devam etmesi halinde daha güzel çalışmalar ortaya çıkaracaklarına inanıyor.

Yaptıkları hediyelik eşyalarla aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerler, 6 aylık kursun sonunda sertifikalarını alacak.

'Uzun vadede önemli bir gelir kapısı'

Andırın Kaymakamı Mustafa Maslak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların çalışmalarının onlara uzun vadede önemli bir gelir kapısı olacağına inandığını söyledi.

İstihdam ve üretime yönelik projeleri önemsediklerini belirten Maslak, "Kursiyerlerimizin emeklerine sağlık. İnşallah ilerleyen süreçte bu eğitimin faydasını görürler. Bu işi severek yaptıkları, ortaya çıkardıkları ürünlerden anlaşılıyor" dedi.

Marangoz aletlerini ustalıkla kullanıyorlar

Kursiyerlerden ev hanımı Rukiye Paksoy da her türlü marangoz aletini büyük bir ustalıkla kullandıklarını söyledi.

Marangozluğa "erkek işi" denildiğini belirten Paksoy, yaptıkları çalışmalarla bunun öyle olmadığını gösterdiklerini dile getirdi. Kadınların erkeklerden daha güzel işler çıkardığını savunan Paksoy, "Kadınların yapamayacağı iş yok. Kadınların mutfakta başarılı olduğunu söylerler ama aslında kadınlar her alanda başarılıdır. Bunu da burada gösterdik" diye konuştu.