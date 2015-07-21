Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kadın hakları için Türkiye'yi motosikletle dolaşıyor

Üniversite öğrencisi Merve Yüksel, kadın hakları için motosikletiyle tek başına çıktığı Türkiye turunda, 34 ili dolaşarak Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı

Kadın hakları için Türkiye'yi motosikletle dolaşıyor

Üniversite öğrencisi Merve Yüksel, kadın hakları için motosikletiyle tek başına çıktığı Türkiye turunda, 34 ili dolaşarak Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı

21 Temmuz 2015 Salı 19:48
434 Okunma
Kadın hakları için Türkiye'yi motosikletle dolaşıyor

MUĞLA - Üniversite öğrencisi Gülşah Merve Yüksel, kadın hakları için motosikletiyle tek başına çıktığı Türkiye turunda, 34 ili dolaşarak Bodrum ilçesine geldi.

Maltepe Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Gülşah Merve Yüksel, Türk kadınını cesaretlendirmek, sesini duyurmak, yurtdışında Türkiye'nin imajına pozitif katkı sağlamak amacıyla bir motosiklet firmasının da desteğiyle 19 Haziran'da Türkiye turuna çıktı.

33 gündür yolda olan Yüksel, Bodrum ilçesine ulaştı. Üniversite öğrencisi Yüksel'i burada sponsor olduğu firma yetkilileri ile bir grup motosikletli karşıladı. Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 33 günde 7 bin 200 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Turun İstanbul'dan başladığını anlatan Yüksel, "İstanbul'dan Karadeniz'e de geçtim. Karadeniz'i bitirdikten sonra Doğu Anadolu'ya, oradan da Güney Doğu Anadolu'ya geçtim ve bugün Bodrum'dayım" diye konuştu.

Yüksel, turu yapmasındaki amacının, Türk kadınını cesaretlendirmek ve son dönemde Türkiye'de yaşanan, kadına karşı haksızlıklar ve şiddetin önüne geçebilmek için bir meşale yakabilmek olduğunu açıkladı.

Bu konuda kadınlardan da çok mesaj aldığını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu turda bana kadınlar da çok büyük destek verdi. Kadınlardan çok fazla mesaj aldım. Ben de acılarını paylaştım. Bundan sonra bir hafta daha yol kat edip turu İstanbul'da tamamlayacağım. Eve ulaştığımda toplamda 9 bin kilometre yol gitmiş olacağım."

Bodrum Motosiklet Kulübü (BMK) Başkanı Cevdet Erçik ise tek başına yola çıkan ve kadınların sıkıntılarını vurgulamaya çalışan üniversite öğrencisine teşekkür etti.

Yüksel'in yeniden uzun bir yola çıkacağını ifade eden Erçik, "Bizi ziyaret ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinin sağ salim evine ulaşmasını diliyoruz. Kendisini yeniden aramızda görmek istiyoruz" dedi.


AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 09:00
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKadın Hakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ