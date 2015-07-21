Kadın hakları için Türkiye'yi motosikletle dolaşıyor

MUĞLA - Üniversite öğrencisi Gülşah Merve Yüksel, kadın hakları için motosikletiyle tek başına çıktığı Türkiye turunda, 34 ili dolaşarak Bodrum ilçesine geldi.



Maltepe Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Gülşah Merve Yüksel, Türk kadınını cesaretlendirmek, sesini duyurmak, yurtdışında Türkiye'nin imajına pozitif katkı sağlamak amacıyla bir motosiklet firmasının da desteğiyle 19 Haziran'da Türkiye turuna çıktı.



33 gündür yolda olan Yüksel, Bodrum ilçesine ulaştı. Üniversite öğrencisi Yüksel'i burada sponsor olduğu firma yetkilileri ile bir grup motosikletli karşıladı. Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 33 günde 7 bin 200 kilometre yol kat ettiğini söyledi.



Turun İstanbul'dan başladığını anlatan Yüksel, "İstanbul'dan Karadeniz'e de geçtim. Karadeniz'i bitirdikten sonra Doğu Anadolu'ya, oradan da Güney Doğu Anadolu'ya geçtim ve bugün Bodrum'dayım" diye konuştu.



Yüksel, turu yapmasındaki amacının, Türk kadınını cesaretlendirmek ve son dönemde Türkiye'de yaşanan, kadına karşı haksızlıklar ve şiddetin önüne geçebilmek için bir meşale yakabilmek olduğunu açıkladı.



Bu konuda kadınlardan da çok mesaj aldığını belirten Yüksel, şöyle konuştu:



"Bu turda bana kadınlar da çok büyük destek verdi. Kadınlardan çok fazla mesaj aldım. Ben de acılarını paylaştım. Bundan sonra bir hafta daha yol kat edip turu İstanbul'da tamamlayacağım. Eve ulaştığımda toplamda 9 bin kilometre yol gitmiş olacağım."



Bodrum Motosiklet Kulübü (BMK) Başkanı Cevdet Erçik ise tek başına yola çıkan ve kadınların sıkıntılarını vurgulamaya çalışan üniversite öğrencisine teşekkür etti.



Yüksel'in yeniden uzun bir yola çıkacağını ifade eden Erçik, "Bizi ziyaret ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinin sağ salim evine ulaşmasını diliyoruz. Kendisini yeniden aramızda görmek istiyoruz" dedi.





