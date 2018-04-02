Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle iş yeri sahibi oldu

Afyonkarahisar'da İŞKUR'un düzenlediği girişimcilik kursuna katılan 40 yaşındaki Emine Çetin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle oto yıkama dükkanı açarak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Çetin, yaptığı açıklamada, makine ressamlığı bölümünden mezun olmasına rağmen uzun yıllar sanayide çalıştığını, 2007 yılından beri de işsiz olduğunu söyledi.

Kendi işini kurmak için 2016 yılında İŞKUR'un açtığı girişimcilik kursuna katıldığını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Kursun sonunda sertifikamı alarak devlet desteklerini araştırdım. Uygun bütçeyle yapabileceğim ve yabancısı olmadığım oto yıkama işi bana çok cazip geldi. Afyonkarahisar'da oto yıkama sektörüne kadın elinin değmesi gerektiğini de düşündüm. Yaklaşık 1,5 yıldır da oto yıkamacı olarak şehrimize severek hizmet veriyorum."

Çetin, arabaları çok sevdiğini ve oto yıkama mesleğini de kadınların çok rahat yapabileceğini vurguladı.

Arabalarla ilgilenmenin hoşuna gittiğini belirten Çetin, "Bana göre bu sektör normal bir iş hayatından daha renkli. Çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Hem farklı hem de çok daha cazip bir iş hayatı bence. Bana çok zevkli geliyor bu iş. Hedefim, ilerleyen dönemde iş yerimi büyütmek. Arabaların motor, kaporta bakımlarına da el atacağım. Seramik kaplama, film takma, göçük düzeltme gibi kapsamlı bir servise dönüştürmek istiyorum." diye konuştu.

"İşin güzelliğini görenler devamlı müşterimiz oluyor"

Oto yıkama için dükkanına gelen erkek müşterilerin kendisini gördüklerinde garipsediklerini anlatan Çetin, değişik tepkilerle karşılaştığını aktardı.

Çetin, müşterilerin kadın oto yıkamacılara karşı ilk başta ön yargılı olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sonrasında işin temizliğini ve güzelliğini görenler devamlı müşterimiz oluyor. Sürekli gelen müşteri potansiyelim var. Bunların yanında yeni müşteriler de gelmeye devam ediyor. Bir kadın olarak bu işin üstesinden geliyorum. Bütün kadınların istedikten sonra yapamayacağı ve beceremeyeceği iş yoktur. Ben bütün kadınlarımıza güveniyorum."

Karakaya: İş fikri olan tüm kadınlarımızı bekliyoruz

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya da girişimci Çetin'in bütün kadınlara örnek olduğunu belirterek, "İş kurmak isteyen bütün kadın girişimcilerimize kapımız her zaman açık. İş fikri olan tüm kadınlarımızı bekliyoruz." dedi.