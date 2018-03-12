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Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu

Amasya'da, KOSGEB'in kredi desteğiyle misket elmasından sirke ve pekmez üreten Mahide İnce, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışına pazarlıyor.

Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu

Amasya'da, KOSGEB'in kredi desteğiyle misket elmasından sirke ve pekmez üreten Mahide İnce, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışına pazarlıyor.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:02
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Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu

Amasya'da çeşitli firmalarda muhasebeci olarak çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren evli ve iki çocuk annesi Mahide İnce, 1,5 yıl önce girişimcilik kursunu katılarak belge aldı.

KOSGEB'e başvurarak misket elmasından sirke ve pekmez üretmek amacıyla kurmayı planladığı iş için destek isteyen İnce, 50 bin lirası hibe olmak üzere 150 bin lira kredi almaya hak kazandı.

Kurduğu firmada 5 kişiye de istihdam sağlayan İnce, ayda ortalama 20 ton elma kullanarak 13,5 ton sirke ve pekmez üretmeye başladı.

Üretiminin büyük bölümünü Irak'a ihraç eden İnce, ayrıca bazı Ortadoğu ülkeleri ile Fransa'ya da ürün göndermek çalışma yapıyor.

İhracatını artırmak için çalışma yapıyor

Mahide İnce, yaptığı açıklamada, elmadan sirke ve pekmez yapımını evinde deneyerek öğrendiğini söyledi.

Amasya misket elmasının hem yurt içi hem de yurt dışında ünlü olduğunu anlatan İnce, şöyle konuştu:

"Sağ olsun, bu konuda KOSGEB'in büyük desteği oldu. Ürünlerim tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi içermiyor. Üretime başladıktan sonra ürünlerimi Irak'a satmaya başladım. Bir süredir marketler aracılığıyla Türkiye genelinde de satış yapıyoruz. İnşallah yakında Amasya'nın giriş ve çıkışına satış mağazaları açacağız."

Ortadoğu ülkeleri ve Fransa'ya da ürün göndermek için görüşmeler yaptığını ifade eden İnce, "Özellikle Iraklılar çok beğeniyor, sürekli istiyorlar. Arap ülkeleri de ilgilenmeye başladı" diye konuştu.

İş yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan İnce, "Öncelikle o şehrin ihtiyacına, eksiğine baksınlar. Mesela Amasya bir tarım şehri ve elmasıyla meşhur. Ben de elmadan sirke ve pekmez yapmayı düşündüm." dedi.

Mahide İnce'nin eşi Mehmet İnce de eşine iş yerini açma sürecinde destek verdiğini belirterek, bugün talebe cevap vermekte zorlandıklarını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaKosgeb
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